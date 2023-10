"Dit zal nog maanden, jaren duren. Misschien blijft dit wel voor altijd hangen"

Coolman geeft ook een pluim aan de Bulgaren. "Als we een goeie dag hebben, kunnen we hen normaal gezien verslaan."

"Deze ontgoocheling valt niet in woorden uit te drukken", zegt Pieter Coolman. De middenman was er na het EK speciaal bijgehaald voor zijn ervaring. Hij bleek het missende puzzelstukje te zijn.

"We verliezen de Spelen op 1 of 2 puntjes"

België werd op dit olympisch kwalificatietoernooi door geen enkel land weggespeeld, maar ligt er nu toch uit. Een bittere pil.

"We verliezen 3 keer met 2-3, telkens met het kleinste verschil. Als we een van die drie matchen hadden gewonnen, stonden we komende zomer in Parijs."

"Deze ploeg heeft ook geweldig gepresteerd. We verdienden het. Op de wereldranglijst staan we 16e-17e, maar hier hebben we gepresteerd als een ploeg uit de top 10."

"We missen de Spelen uiteindelijk op 1 of 2 puntjes. Het zal nog maanden, misschien wel jaren duren voor we dit kunnen verwerken. Misschien blijft dit zelfs voor altijd hangen."

"Want deze kans komt wellicht nooit meer terug. Zeker voor mij als 34-jarige", is de bittere eindconclusie van Coolman.