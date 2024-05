Even twijfelde ze, maar Britt Herbots is klaar voor zomers doel met Yellow Tigers: "Gaan vol voor WK-ticket"

vr 17 mei 2024 06:10

Na een korte aanloop zijn de Yellow Tigers klaar voor een duik in het bad van de European Golden League. In de landencompetitie staat vooral de wereldranking centraal. Dus is zoveel mogelijk winnen de boodschap, al willen de Belgische volleybalvrouwen er ook een leermoment van maken met een jonge selectie. Een waar Britt Herbots bijna geen deel van was. "Kreeg het niet over mijn hart hier niet te zijn", deelt de kapitein.

De oudste speelster in de selectie van de Yellow Tigers voor de European Golden League is 26 jaar. Het mag dus gezegd worden dat Kris Vansnick een jonge selectie heeft opgeroepen in "een tussenzomer" zonder groot toernooi. Al wil de bondscoach het belang van de European Golden League niet onderschatten. "We hebben geen heel groot toernooi om te spelen, maar het is voor ons een manier om in de WK-ranking punten te verzamelen en ons te plaatsen voor het WK 2025 volgende zomer. En dat is absoluut ons doel", opent hij. Winnen tegen de 6 opponenten is dan de boodschap. Staat dat loodrecht op doel twee deze zomer? "Wel, we willen vooral ook de toekomst voorbereiden." "We kijken wat dat betreft naar de lange termijn en willen zo veel mogelijk speelsters betrekken bij de nationale ploeg. Maar de ruggengraat van het team van vorige zomer staat er nog steeds."

De ploeg nu zomaar opgeven, zou ik niet over mijn hart krijgen. Britt Herbots

"Kapitein Britt Herbots gaat de ploeg op sleeptouw nemen", maakt de bondscoach zich sterk. Al was zij er bijna niet bij geweest. "Goh, ik heb even twijfels gehad", geeft de sterspeelster toe. Herbots heeft een pittig seizoen achter de rug in Italië bij vicekampioen Scandicci. "Omdat het een relatief rustigere zomer is waarvan ik dacht: misschien is dit wel eens het moment waarop ik ook wat tijd kan nemen om me op te laden, te rusten en me weer klaar te stomen voor het nieuwe seizoen." "Maar we missen wat speelsters en ik voelde dat het mijn plicht was", deelt Herbots. "Deze ploeg is een beetje een deel van je hart. De resultaten zijn altijd in stijgende lijn geweest." "Dus om dat nu meteen zomaar op te geven, zou ik niet over mijn hart krijgen."

Pittige loting, groot vertrouwen

Elke wedstrijd winnen en veel drive tonen. Zo willen de Tigers - nu 14e - hun plek in de top 20 vasthouden en naar het WK van volgend jaar trekken. "Dus moeten we streven naar die Final Four", geeft Vansnick zijn kijk op de zaak. Geen evidente opdracht met degelijke landen als Zweden, Tsjechië en Oekraïne op hun pad. "We starten meteen tegen Zweden, waar met Isabelle Haak één van de sterkste speelsters van het toernooi rondloopt. Ook van de andere landen hebben we al verloren in het verleden." Toch leeft er vertrouwen na de korte, maar goede voorbereiding van de jonge selectie. "De ploeg is er klaar voor", verzekert Vansnick.

Het is simpel. We moeten gewoon onze job doen: dat is winnen. Britt Herbots

Aan het uithangbord om de Tigers in de goede richting te sturen. "Ik denk dat het momenteel nog een beetje aftasten is: "Oké waar staan we effectief?". We hebben nu al drie of vier wedstrijden gespeeld, die waren redelijk positief", zegt Britt Herbots. "Dus ik denk dat we op korte termijn al resultaten kunnen neerzetten en op langere termijn de topprestaties. Het is simpel. We moeten gewoon onze job doen: dat is winnen." Tegen Estland en Kroatië kunnen onze volleybalvrouwen rekenen op de steun van het thuispubliek in Beveren. "Ik hoorde dat de zaal uitverkocht is zondag", glimlacht de bondscoach. "Dat is fantastisch om te zien dat de Tigers nog altijd zo enorm leven en dat iedereen komt kijken. En wij gaan ons zo goed mogelijk presenteren."