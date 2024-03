Tigers-kapitein Celine Van Gestel (26) hangt verrassend volleybalschoenen aan de haak: "Tijd voor iets nieuws"

De kapitein van de Yellow Tigers vaart een andere koers uit. Celine Van Gestel heeft besloten om zich te richten op haar leven naast het volleybal. De 26-jarige receptie-hoekspeelster maakte die beslissing, nadat haar seizoen bij de Duitse ploeg Aken afgelopen was. "In het buitenland zitten en dan aan de drukke zomer beginnen werd elk jaar moeilijker voor mij", duidt ze haar keuze bij de podcast Tweemansblok.

"Met weemoed neemt Aken afscheid van het seizoen."



Een titel op de officiële website van de Bundesliga volleybal die net zo goed voor Celine Van Gestel van toepassing is. Nadat haar team - dat als voorlaatste eindigde in de reguliere competitie - uitgeschakeld was in de play-offs, trok ze haar conclusies.



Einde topvolleybal, voor altijd.

"Het is tijd voor iets nieuws in mijn leven", geeft Van Gestel haar beweegredenen bij Marc Willems en Dominique Baeyens, de hosts van de podcast. "Het gaat een hele aanpassing zijn, maar die is nodig."

"De gedachte over hoe het verder moest in mijn carrière, sluimerde al een paar jaar in mijn hoofd. Ik ben dit jaar al dichter bij huis gaan spelen en studeer nu ook af. Dus het is het perfecte moment om te stoppen en te proeven van het werkleven."