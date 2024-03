"Het afscheid van Celine Van Gestel is op veel vlakken een verlies voor de Yellow Tigers"

Verrassing in de volleybalwereld: Celine Van Gestel, de kapitein van de Yellow Tigers, houdt het op haar 26e voor bekeken. Dat heeft Van Gestel zelf bekendgemaakt bij de podcast Tweemansblok. "Ik was ook verrast, maar ik begrijp het wel", reageert voormalig Sporza-journalist en podcasthost Marc Willems.

" Het is tijd voor iets nieuws in mijn leven ", duidt Celine Van Gestel haar afscheid van het volleybal. En dat al op haar 26e, erg jong nog dus.

"Ze gaat nu proeven van het leven naast het volleybal dat ze al sinds haar 16e amper nog gekend heeft. De toekomst zal uitwijzen of ze het volleybal echt zo hard gaat missen dat ze een terugkeer zou overwegen, maar op dit moment is mijn aanvoelen dat dat niet zal gebeuren", aldus Willems.

"Ik was wel verrast door het nieuws van haar afscheid, ook al wist ik dat ze bij Firenze door een moeilijke periode gegaan is en zich daar niet zo gelukkig voelde. Ze koos nadien ook voor Aken om dichter bij huis te zijn."

Hoe groot is het verlies voor de nationale ploeg? "Ze is jarenlang een vaste waarde geweest, niet alleen in de kern, maar echt in het basisteam. Haar receptie is stabiel en ze maakt haar punten. Bovendien had ze als kapitein ook haar rol als bindmiddel van de ploeg", weet Willems.

"Van Gestel was altijd een van de aanjagers van de ploeg. Iemand die ook op moeilijke momenten enthousiast bleef en het team bleef aanmoedigen. Haar afscheid is dus op veel vlakken een verlies voor de Yellow Tigers."

Toch wil Willems het volleybalpensioen van Van Gestel ook niet dramatiseren. "Er zijn nog wel jonge talenten op komst op die positie. Dus er zijn wel alternatieven. Van Gestels afscheid is een aderlating, maar ik denk dat ze het wel zullen oplossen. Daarvoor is het moment misschien ook goed, zonder groot toernooi voor de Tigers deze zomer."