Van Gestel en bondscoach Vansnick kaderen vroeg volleybalpensioen: "Siert haar dat ze knoop meteen doorhakt"

Voortaan leidt hij de nationale ploeg zonder zijn spreekbuis. Bondscoach Kris Vansnick wist natuurlijk al langer dat kapitein Celine Van Gestel dacht aan stoppen. Toch maakt dat het verlies voor de Yellow Tigers niet minder groot. "Binnenkort zullen we duidelijk communiceren over de toekomst", blikt Vansnick vooruit op het tijdperk post-Van Gestel.

Sinds oktober voerde Kris Vansnick gesprekken met Van Gestel over haar toekomst in het volleybal. "Ze gaf aan dat de combinatie topsport en afstuderen haar deed nadenken over een leven naast het veld."

Zo ook bij de bondscoach: "Ja, natuurlijk zat ik even met mijn handen in mijn haar."

Dat het een grote impact nalaat in de Belgische volleybalwereld, is zo meteen duidelijk.

Want de kapitein van de Yellow Tigers heeft een passie. Binnenkort mag ze zichzelf diëtiste noemen. "Iets waar ik als kind van droomde en waar ik enorm veel energie uit haal", deelt ze.



"Het siert haar ook dat ze meteen de knoop doorhakt", begrijpt Vansnick haar situatie. "Ze wil zichzelf op plek 1 zetten na vele jaren waarin ze het ritme van een loodzware volleybalkalender volgde."

Meteen ook de reden waarom Van Gestel dit seizoen koos voor een sportief iets minder glansrijk parcours bij Aken. Ze vond er de balans tussen haar topsport, vriend, familie en studies op een uur rijden van thuisstad Leuven.

"En ik heb er ook het plezier teruggevonden, want ik was even volleybalmoe", geeft de voormalige kapitein mee. "Maar nu is het tijd om het hoofdstuk helemaal los te laten."