Maaseik zet scheve situatie recht in Leuven en grijpt met driepunter weer de macht in play-offs

Maaseik heeft een belangrijke zege geboekt op bezoek bij Leuven. De Limburgers kwamen op achterstand, maar rechtten de rug. De thuisploeg bood zeker in set 4 nog stevig weerwerk. Zo is Maaseik extra tevreden met de driepunter, die de club weer (tijdelijk?) leider maakt in de play-offs. Gisteren won Aalst vlotjes van Borgworm in eigen huis.