Na nieuwe hartstilstand van Perin zet Aalst in op eerste hulp: "Een geruststelling voor élke speler"

di 20 februari 2024 17:49

Begin februari werd het (opnieuw) muisstil in een volleybalzaal. Jonge international Martin Perin (21) zakte voor de tweede keer in elkaar met een hartstilstand. Een schok die Aalst - getuige bij het eerste voorval in 2022 - wakker schudde. De club volgde vandaag een cursus EHBO om in de toekomst hulp te verlenen. "Want het speelt zeker in je achterhoofd als speler", deelt hoofdaanvaller Robin Overbeeke.

2 oktober 2022. Even een moment van chaos en paniek in de zaal van volleybalclub Aalst. Beloftevolle libero Martin Perin (Maaseik) zakte in elkaar op het veld na een hartstilstand. "Ik krijg er kippenvel als je het zo weer zegt", reageert hoofdaanvaller Robin Overbeeke anderhalf jaar later als hij geconfronteerd wordt met de feiten. "Martin viel opeens neer en je weet niet wat je moet doen, je hebt er geen verstand van en kan niets. Gelukkig hadden we wel snel hulp van buitenaf. Maar op dat moment ben je in shock." Die shock ervaarde ook Borgworm toen Maaseik op bezoek kwam begin deze maand. Opnieuw speelde de 21-jarige Perin zijn hart hem parten. Voor de Red Dragon het signaal om een punt te zetten achter zijn carrière op een prille leeftijd.

Eerste hulp tegen hulpeloosheid

Voor Aalst vormde de gebeurtenis dan weer een signaal om zijn spelers en staff een cursus EHBO te geven, om kort op de bal te kunnen spelen in de toekomst. "Gelukkig was de scheidsrechter toen ambulancier en zat er een verpleger in het publiek", vertelt coach Christophe Achten over het moment in 2022. "Zij wisten wat te doen." Het leven van Perin werd destijds gered door het publiek. Dat is er natuurlijk niet op trainingen. "We staan er te weinig bij stil dat het op élk moment kan gebeuren. In onze sport zijn de hartscreenings niet zo uitgebreid als in het voetbal of wielrennen." Dus is het risico - net als de verrassing wanneer het gebeurt - des te groter.

Het is en blijft de nachtmerrie van elke sporter om zoiets mee te maken. Robin Overbeeke

"Zeker nu het recentelijk nog een keer gebeurd is, speelt het wel in je achterhoofd", vertelt Overbeeke. De Nederlandse international zag dat heel zijn ploeg geconcentreerd de sessie volgde. "Het is en blijft de nachtmerrie van elke sporter om zoiets mee te maken." "Dan is het een geruststelling dat spelers naast je er verstand van hebben om je te helpen, mocht het gebeuren", besluit hij. Ook hoekspeler Robbe Van de Velde onderstreept het belang van de technieken. "Ze kunnen zomaar een leven redden. Dat een paar mensen er nu iets van kennen, maakt het makkelijker om op zo'n cruciaal moment in te grijpen." "Al hoop ik dat ik ze nooit zal moeten gebruiken."

Roeselare gaf Perin een mooi aandenken in de topper van afgelopen weekend: