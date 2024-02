Volleyballer Martin Perin zet punt achter carrière na 2e hartstilstand in 1,5 jaar: "Rationele beslissing"

Martin Perin, het 21-jarige volleybaltalent van Maaseik die vorige zondag voor de tweede keer in anderhalf jaar getroffen werd door een hartstilstand op het veld, stopt met profvolleybal. Dat heeft hij vanochtend via zijn club Maaseik bekendgemaakt. "Het is een rationele en beredeneerde beslissing na lang overleg met het cardiologisch team van het Citadelle Hospital in Luik."

Op 1 oktober 2022 kreeg Martin Perin een eerste keer een hartstilstand op het veld. Hij kreeg toen een defibrillator ingeplant. "En die deed vorige zondag een fantastische job", deed hij in een uitgebreide post op sociale media zijn relaas van de voorbije dagen. "Ik kwam vrij snel weer bij bewustzijn, maar ik besef dat ik jullie liet schrikken. Sorry daarvoor." "Ik stelde me meteen 2 vragen: waarom gebeurde dit en zal ik nog op topniveau kunnen spelen? Jammer genoeg kreeg ik de voorbije dagen geen antwoord op de eerste vraag. Wat automatisch leidde tot het antwoord op de tweede vraag, die ik eigenlijk niet wilde beantwoorden." "Na lang overleg met het team van cardiologen van het Citadelle Hospital werd de rationele en beredeneerde beslissing gemaakt dat ik vanaf vandaag een punt zal zetten achter mijn carrière als topvolleyballer, jammer genoeg."

Ik werkte altijd hard voor mijn dromen. Sommige kwamen uit, andere zullen nooit uitkomen, zoals in Italië spelen. Maar dit is de juiste beslissing. Leven is het hoogste goed...

Ik werkte altijd hard voor mijn dromen. Sommige kwamen uit, andere zullen nooit uitkomen, zoals in Italië spelen. Maar dit is de juiste beslissing. Leven is het hoogste goed...

Perin beseft dat hij geen andere keuze heeft: "Ik ben erg geëmotioneerd dat ik jullie deze boodschap moet brengen, maar ik besef ook ten volle dat het de juiste beslissing is. Leven is het belangrijkste goed..."



Perin somt kort zijn volleyballoopbaan op: van Borgworm - hij is de zoon van de voorzitter van die club, waarvoor ook zijn broer Pierre speelt - over de nationale jeugd- en seniorenteams en uiteindelijk Maaseik. "Ik heb altijd hard gewerkt om mijn persoonlijke doelen te bereiken en mijn dromen waar te maken."



"Sommige dromen kwamen uit, andere zullen nooit bewaarheid worden, zoals spelen in Italië. Ik sluit een hoofdstuk van mijn leven af, maar zal binnenkort een nieuw beginnen."



De jongeling bedankte daarna iedereen die hem altijd gesteund heeft. "Ik had het geluk om van mijn passie mijn beroep te maken. Ik ben erg trots op wat ik bereikt heb."



Perin wil nu samen met zijn familie de tijd nemen om even te bekomen en na te denken over de toekomst.