Thriller van 5 sets tegen Maaseik brengt Roeselare weer op kop in titelstrijd

Roeselare heeft Maaseik niet lang op kop geduld in de Champion Play-off. De leider na de reguliere competitie trok na een nagelbijter in 5 sets aan het langste eind. Ook Aalst en Haasrode-Leuven boekten een zege.

Roeselare was in de reguliere competitie genadeloos, maar het echte werk begint pas in de play-offs. Dat kreeg de titelverdediger nog eens ingepeperd toen het op de eerste speeldag een punt liet liggen in Aalst en Maaseik over zich zag springen.

In een klassieke confrontatie tussen de twee Belgische volleybalgrootmachten kreeg Roeselare de kans om orde op zaken te stellen. Het kwam in eigen huis evenwel op achterstand tegen Maaseik.

Het was het begin van een zenuwslopende vijfsetter, waarbij Roeselare alsnog aan het langste eind trok met 15-11 in de beslissende set. Alonso Gonzalez (21 punten) en Simon Plaskie (19) waren de puntenpakkers voor Roeselare.

In de stand staat Roeselare alleen bovenaan met 9 punten, één punt meer dan Maaseik. Leuven en Aalst, die allebei wonnen, delen de derde plaats op 7 punten.