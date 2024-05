LIVE Giro: Ontsnapping 2.0 zorgt voor hogere vaart in het peloton richting nieuwe massasprint

Officieuze start

De roze vlag wappert in Genua voor de officieuze start van deze 5e rit. We bespeuren 2 nieuwe gezichten op de eerste rij, met Lilian Calmejane (Intermarché-Wanty) in de blauwe bergtrui en Jonathan Milan (Lidl-Trek) in de paarse puntentrui.



Het roze is uiteraard nog steeds van Tadej Pogacar (UAE), vandaag met broek in dezelfde kleur. Cian Uijtdebroeks (Visma-Lease a Bike) is onze landgenoot in de witte jongerentrui.