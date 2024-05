Nog meer zorgen in Luik: Standard krijgt tijdelijk transferverbod van Licentiecommissie

Na een maandelijkse controle heeft de Licentiecommissie van de Belgische voetbalbond besloten om Standard een tijdelijk transferverbod op te leggen. Dat deelde de club mee op haar website.

De club uit Luik heeft er wel alle vertrouwen in dat de zomermercato niet in het gedrang komt: "Het verbod kwam er omdat we niet alle gevraagde betalingsbewijzen binnen de gestelde termijn konden voorleggen. Onze club werkt er de komende dagen aan om de sanctie op te heffen en gelooft erin dat dat ook zal lukken."

Standard voegt ook toe dat de sanctie geen effect zal hebben op de licentie van volgend seizoen.

De timing van de sanctie is wel verre van ideaal in een periode vol onzekerheid over de Amerikaanse eigenaar 777. Die wordt in het thuisland onder meer beschuldigd van fraude.