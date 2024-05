Van titeltrauma naar CL-finale: worden de bittere tranen van Dortmund straks tranen van vreugde?

wo 8 mei 2024 14:57

Wie voor dit seizoen zijn centen gezet had op Borussia Dortmund als Champions League-finalist heeft wellicht een aardige stuiver verdiend. Het parcours van de Duitsers in de Champions League dit seizoen leest als een sprookje. Krijgt het straks op 1 juni in Wembley ook een happy end?

Met trauma naar groep des doods

Dortmund heeft gisteravond een feestje gebouwd in Parijs na de onverhoopte kwalificatie voor de finale van de Champions League. Het contrast met bijna een jaar geleden kon haast niet groter zijn: eind mei 2023 zat heel de club in zak en as nadat op de slotspeeldag van de Bundesliga de Duitse titel in rook was opgegaan. Alsof die opdoffer nog niet volstond, moesten de Dortmund-fans enkele weken later met lede ogen toekijken hoe toptalent Jude Bellingham - weliswaar voor een stevig prijskaartje - richting Madrid verkaste. Neen, hoog waren de verwachtingen bij het brede publiek niet bij het begin van de Champions League-campagne, ook al niet omdat Dortmund ingedeeld was in de zogenoemde "groep des doods". Maar in een poule met PSG, Milan en Newcastle toonde Dortmund zich zowaar de primus, met slechts één nederlaag, op speeldag 1 in Parijs. Dankzij zijn status als groepswinnaar viste Dortmund bij de loting voor de 1/8e finales een haalbare kaart uit de bokaal, het in Nederland oppermachtige PSV.

Verloren zoon

Dat er geen nieuwe gooi naar de Duitse titel zou inzitten, was op dat moment al even duidelijk. In de Bundesliga leek Dortmund voortdurend het titeltrauma van vorig seizoen mee te slepen en wisselde het team hoogtes en laagtes met elkaar af. De mindere kern werd tijdens de winterstop wel gestoffeerd met de terugkeer van verloren zoon Jadon Sancho. Die kon in Manchester nog geen deuk in een pakje boter trappen, maar tijdens zijn uitleenbeurt aan Dortmund leefde de 24-jarige flankaanvaller mondjesmaat op. Onder meer dankzij een goal van de Engelsman wipten de Duitsers PSV in de 1/8e finales van de Champions League.

Jadon Sancho legt aan voor zijn goal tegen PSV.

Tranen van Terzic

De kwalificatie voor de kwartfinales was een boost voor het vertrouwen bij Dortmund, dat bij de loting gekoppeld werd aan Atletico. Lastig, maar opnieuw niet onoverkomelijk, zelfs niet na een 2-1-nederlaag in de heenmatch in Madrid. Voortgestuwd door die fantastische Gelbe Wand zette Dortmund die scheve situatie recht tijdens een Europese droomavond, waarin het een 2-0-bonus eerst nog uit handen gaf om uiteindelijk toch nog met 4-2 te winnen. En na 2 zeges in de halve finales tegen PSG staat Dortmund nu warempel in de finale van de Champions League. Onverwacht, zeker niet onverdiend. En vooral een beetje surreëel, gaf coach Edin Terzic toe.

Het voelt surrealistisch, maar het is ook wondermooi. Ik ben heel trots. Dortmund-coach Edin Terzic