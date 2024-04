Droomscenario voor Dortmund: Duitsers stoten door na dubbele verrijzenis tegen Atletico

49' - Own goal - Mats Hummels (2 - 1)

Dortmund davert op zijn grondvesten. De Duitsers hebben er in eigen huis een absolute spektakelwedstrijd van gemaakt tegen Atletico Madrid. Het scenario: het werd eerst 2-0, dan toch nog 2-2 om uiteindelijk naar een 4-2-climax te gaan. Dortmund stoot zo ten koste van de Belgen Witsel en Vermeeren door naar de halve finales van de Champions League.

Nog geen twee minuten later kon ook Alvaro Morata de score niet openen. Hij liep alleen richting Dortmund-doelman Kobel, maar zijn schot ging naast.

De wedstrijd begon aan 100 kilometer per uur. Sabitzer kreeg een enorme kans. Hij ontving de bal vlak voor doel, maar twijfelde een fractie te lang waardoor een Atlético-speler het schot kon blokkeren.

Oblak maakte zich goed breed, maar Maatsen trapte perfect binnen. De bal ging millimeters naast de paal in doel.

Het bleef niet bij dat doelpunt in de eerste helft. Ian Maatsen troefde een paar verdedigers van Atlético Madrid af in de zestien en stormde zo naar doel.

In de laatste 10 minuten voor rust vond Borussia Dortmund het gaspedaal en dat leverde goals op.

De thuisploeg moest scoren en nam dan ook initiatief. Veel leverde dat niet op. Een volley van Adeyemi was een vangbal voor Oblak, Sabitzer trapte hoog over vanop afstand.

Kobel kon eerst nog het schot van Riquelme keren. Correa scoorde daarna wel in twee tijden. Zo was de tweede ommekeer een feit.

Atlético Madrid duwde door. Invaller Correa miste eerst nog een reuzenkans oog in oog met Kobel, maar iets na het uur was het toch raak.

Op een hoekschop kopte Hermoso naar doel. Het had een makkelijke save kunnen zijn voor Kobel, maar Mats Hummels tikte de bal knullig in eigen doel.

Dat rendeerde, want er was een frisse wind bij de bezoekers. Ze voetbalden eens uit de hoge druk uit en dat leverde uiteindelijk de 2-1 op.

Dortmund was op en over Atlético Madrid gegaan en dat duldde trainer Diego Simeone niet. Met Riquelme, Barrios én Correa bracht hij na rust drie frisse mannen op het terrein.

Van rust was geen sprake. De pit van Atlético Madrid was besmettelijk, want ook Dortmund vond nieuwe moed.

Amper 7 minuten na de gelijkmaker zette Niclas Füllkrug de 3-2 op het scorebord. Sabitzer leverde kwiek een voorzet af en de spits knikte knap binnen met een kopbal naar de verste paal.

Verlengingen dan maar? Neen, dacht Marcel Sabitzer.

De Duitser was vroeg in de partij de pineut met een grote misser, maar hij werd een van de helden. Vanop de rand van de zestien haalde hij uit. Oblak was kansloos tegen het laag en hard schot.

Over de twee partijen heen stond het zo 5-4 in het voordeel van Dortmund. De Duitse ploeg zorgde voor twee remontes, maar dat kon Atlético Madrid niet meer.

In de slotfase stonden twee uitgeputte teams op het veld na een intensieve partij. Het was Dortmund dat nog een paar keer dicht kwam bij de goal.

Atlético Madrid had geen antwoord meer in huis en sneuvelt. De defensie met Witsel slikte vier goals. Hij en bankzitter Vermeeren zijn uitgeschakeld.

In de halve finales wacht met Paris Saint-Germain een nog grotere klepper op Borussia Dortmund.