Geen stunt voor Bakayoko: Dortmund schakelt PSV uit na héél vroege en late treffer

Einde verhaal voor PSV op het kampioenenbal en dat heeft de ploeg van Johan Bakayoko vooral aan zichzelf te wijten. Na de 1-1 in Eindhoven ging het in Dortmund met 2-0 onderuit. PSV werd in het eerste halfuur weggeblazen door een ijzersterk Borussia Dortmund, maar liet vooral in de tweede helft kans op kans liggen om verlengingen af te dwingen. Diep in de extra tijd besliste Reus de wedstrijd voor Dortmund.

Een overdonderende blitzstart aan een verschroeiend tempo. Borussia Dortmund schoot als een komeet uit de startblokken en deed PSV meteen naar adem happen. Na amper twee minuten kwam Maatsen dankzij een ongelukkige tik van Bakayoko al dicht bij de 1-0, maar Benitez hield PSV overeind. Nauwelijks een minuut later bezweken de bezoekers toch onder de Duitse druk. PSV kreeg de bal achteraan niet weg en met een knap afstandsschot toverde Sancho de blitzstart om in een droomstart. PSV wist niet van welk hout pijlen maken en moest lijdzaam de masterclass van Dortmund ondergaan. Enig minpunt voor de thuisploeg: de voorsprong verder uitdiepen lukte niet. Füllkrug liet de 2-0 liggen, terwijl Brandt en Malen de bal niet voorbij Benitez kregen. Rond het halfuur ging de storm even liggen en kon PSV zich in de wedstrijd knokken, maar meer dan flauwe afstandsschoten van Bakayoko en Til hadden de Eindhovenaren niet te bieden. Aan de overkant zorgde ex-PSV'er Malen voor meer dreiging met een schot voorlangs en ééntje in het zijnet.

Dortmund begon ook fel aan de tweede helft. Benitez hield PSV nog maar eens overeind toen Malen in de draai uithaalde. Nadien ging de Duitse motor evenwel aan het sputteren en kwam PSV steeds beter in de wedstrijd.



De thuissupporters schrokken zich een hoedje toen een verre knal van invaller Lozano op de paal strandde. Kobel, werkloos toekijkend in de eerste helft, moest plots ook vol aan de bak toen Bakayoko Teze in stelling bracht in de zestien.



Bij Dortmund kon uitblinker Malen zijn niveau wel aanhouden. Met een heerlijke voorzet bood hij Füllkrug een reuzenkans op de 2-0 aan, maar Benitez was nog maar eens de redder in nood voor PSV.



Met de kansen bleven de missers zich opstapelen voor PSV. Vooral bij De Jong was er een stuitend gebrek aan efficiëntie, tot twee keer toe wrong hij een prima kopbalkans de nek om. Bakayoko kon zijn doelpoging wél kadreren, maar kreeg de bal niet voorbij Kobel.



In de slotfase werd de 2-0 van Füllkrug terecht afgekeurd voor buitenspel en zo mocht PSV blijven hopen. In de extra tijd kreeg De Jong na een één-twee met Teze de ultieme kans om verlengingen af te dwingen, maar hij mikte van dichtbij over. Meteen daarna besliste Reus na ongelukkig wegglijden van Babadi de wedstrijd.