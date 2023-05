Droom wordt drama: Borussia Dortmund laat de titel nog door zijn vingers glippen

tweede helft, minuut 78. 1-1 in Keulen! Ljubicic trapt een penalty voorbij Bayern-doelman Sommer. Dortmund is virtueel opnieuw kampioen! .

clock 72'

tweede helft, minuut 72. Nog 20 minuten. Slaagt Dortmund er alsnog in om de titel in de wacht te slepen? Daarvoor heeft het nog 2 goals in 20 minuten nodig. Als het de Dortmund-fan wat hoop kan bezorgen: ook in de heenwedstrijd raakte Dortmund pas in de absolute slotseconden voorbij Mainz. .