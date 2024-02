Aalst dwingt Roeselare tot tiebreak, maar verliest alsnog 2e plaats aan Maaseik op slotspeeldag

De kaarten zijn geschud voor de play-offs. Roeselare begint als leider aan de eindstrijd in de Belgische hoogste klasse. Op de slotspeeldag maakte Aalst het de kampioen nog lastig met een tiebreak, maar daarin moesten de Oost-Vlamingen hef hoofd buigen. Door de vlotte zege van Maaseik in Menen verliest Aalst zo alsnog zijn 2e plek in de eindstand.