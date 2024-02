Ongeziene trainerscarrousel schudt de kaarten in het volleybal: "Plots valt alles samen"

"In de pakweg 25 jaar dat ik het volleybal volg, heb ik dit nog nooit gezien." Marc Willems, oud-Sporza-journalist en kenner van het Belgische volleybal, kan haast niet geloven wat er de laatste weken aan de gang is.

Toch is toeval niet de enige factor, zegt Johan Devoghel, algemeen manager van Aalst. Hij zag zijn trainer Christophe Achten vertrekken naar Duitsland en haalde Menen-coach Frank Depestele als vervanger.



"Alles start tegenwoordig almaar vroeger. Managers beginnen nu al in januari spelers aan te bieden, en die spelers willen duidelijkheid over wie volgend jaar hun coach zou zijn. Daarom wordt er sneller geschakeld en hebben wij ook snel een nieuwe trainer aangesteld."



Met Depestele haalt Aalst, de opvolger van volleybalclubs Lennik en Asse-Lennik, een kind van het huis terug binnen.



"Voor Frank is het thuiskomen. Hij was hier jeugdspeler en heeft verschillende seizoenen als prof voor onze club gespeeld. Hij heeft de laatste jaren zijn strepen verdiend bij Menen. Dat hij zich nu ook in Aalst als trainer kan bewijzen, is mooi."