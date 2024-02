Menen heeft opvolger van Depestele beet: ex-libero Julien Lemay wordt volgend seizoen de hoofdtrainer

Een onbekende is Julien Lemay in geen geval voor Menen. In 2013 kwam de libero over van Tourcoing om 4 seizoenen bij de West-Vlamingen te spelen.

Zijn eerste stappen als coach zette Lemay net over de grens, in Halluin, toen nog in combinatie met de liberopositie. Sinds dit seizoen is hij hoofdcoach bij Kortrijk; dat momenteel om de leiding vecht op het tweede niveau. Komend seizoen wordt dus zijn eerste op het hoogste niveau.

"Daarvoor brengt hij heel veel volleybalervaring, inzicht en drive me", meldt Menen op de clubsite. "De connectie met Jelle Sinnesael was op het terrein altijd uitstekend en dat zal zich hopelijk ook aan de zijlijn doortrekken."

"Naast de komst van Lemay zijn we uiteraard ook heel blij dat Jelle Sinnesael T2 blijft. Het clubmonument kan op deze manier verder zijn job als leraar en personal trainer blijven combineren met die van assistent-trainer."

Het laatste transfernieuwtje op trainersvlak in België voor de start van de play-offs, of draait de carrousel nog wat voort?