Topsport met defibrillator? Het kan, weet ervaringsdeskundige Kristof Hoho: "Maar begin er niet aan als je angst hebt"

do 14 november 2024 11:38

Noah Fadiga moet een defibrillator krijgen, maar dat dat niet het einde hoeft te betekenen van zijn voetbalcarrière, weet voormalig topvolleyballer Kristof Hoho. Die stond na een hartstilstand zelf jaren met een defibrillator op het veld. "Ik heb bewezen dat ik kon terugkeren", zegt Hoho in Laat.

In Laat doet Kristof Hoho zijn verhaal. De volleyballer beleefde zijn droom in Italië, toen hij in 2009 bij Padua plots werd getroffen door een hartstilstand tijdens de training. "De dokter heeft me een halfuur moeten reanimeren en daarna heb ik nog een aantal dagen in coma gelegen", klinkt het. Bij het ontwaken volgde een harde boodschap: "Je hebt een hartstilstand gehad en we gaan je een defibrillator inplanten. Je volleybalcarrière is voorbij." Een klap voor Hoho, 29 op dat moment, en op de top van zijn carrière. "Ik heb geen moment getwijfeld: ik wilde nog volleyballen. Ik was in Italië, het volleybalwalhalla. Ik wou absoluut nog spelen."

Ik heb geen moment getwijfeld: ik wilde nog volleyballen. Kristof Hoho

En dus nam Hoho contact op met de befaamde cardioloog Pedro Brugada, die nu ook Noah Fadiga zal behandelen. "Hij heeft mijn defibrillator verplaatst van linksboven naar linksonder. En na een revalidatie van een viertal maanden was ik halfweg februari opnieuw volleyballer." Maar hoe stap je als profsporter weer het veld op na zo'n operatie? "Als je op dat moment angst hebt, moet je er niet aan beginnen", weet Hoho, die mét defibrillator bijna 4 jaar relatief zorgeloos kon volleyballen. "Toen viel ik neer tijdens Maaseik-Roeselare. Mijn hart stond niet stil, maar ging in overdrive. De defibrillator heeft toen een impuls gegeven om weer naar een normaal ritme te gaan. Ik was volledig bij bewustzijn. Die schok was wel enorm. Dat was niet alsof je je vingers in het stopcontact steekt."

Na een revalidatie van een viertal maanden was ik halfweg februari opnieuw volleyballer. Kristof Hoho