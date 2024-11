Dan toch een hartritmestoornis: AA Gent-speler Noah Fadiga krijgt defibrillator ingeplant

wo 13 november 2024 12:04

AA Gent-speler Noah Fadiga, die het bewustzijn verloor tegen Standard, had dan toch last van hartritmestoornissen. Hij krijgt nu uit voorzorg een defibrillator ingeplant, maar zijn "carrière is niet in gevaar", meldt Gent.

Even na het halfuur was er opschudding tijdens de match tussen KAA Gent en Standard. Noah Fadiga stortte plots in elkaar na een botsing met Andi Zeqiri. Coach Wouter Vrancken kon de 24-jarige flankspeler opvangen. Uitgebreide onderzoeken hebben nu aan het licht gebracht dat Fadiga littekenweefsel ontwikkeld heeft op zijn hartspier als gevolg van myocarditis, een ontsteking na een virale infectie. Dat heeft zondag een hartritmestoornis veroorzaakt bij Fadiga. Het heeft volgens de club niets te maken met de hartproblemen die eerder waren vastgesteld bij de flankspeler.



"Een eventueel erfelijk probleem werd anderhalf jaar geleden al uitgesloten en bovendien kan myocarditis bij iedereen voorkomen", klinkt het.

Het probleem is oplosbaar en met een defibrillator zorgen we er ook voor dat Noah beschermd is in de toekomst. Hartspecialist Pedro Brugada

Volgens AA Gent is het vervolg van de carrière van Fadiga "niet in gevaar". Hij zal nu de gepaste behandeling ondergaan en zal uit voorzorg ook een defibrillator ingeplant krijgen. "Noah werd en wordt frequent onderzocht zoals alle topsporters, maar myocarditis kan tussen twee onderzoeken ongemerkt optreden. Zo hebben we nu littekenweefsel gezien dat er voorheen niet was", zegt hartspecialist Pedro Brugada. "De oorzaak daarvan moet vaak gezocht worden bij een virale infectie zoals een griep of verkoudheid. Het virus zet zich in dat geval dan ook op de hartspier." "Het gevolg is dat Noah hierdoor een hartritmestoornis gehad heeft. Die ritmestoornis is snel vanzelf gestopt, maar werd geregistreerd dankzij een chip. Het probleem is oplosbaar en met een defibrillator zorgen we er ook voor dat Noah beschermd is in de toekomst." AA Gent geeft Fadiga "alle tijd die nodig is om te werken aan zijn herstel", besluit de club.

Ook vader Khalilou kampte met hartprobleem