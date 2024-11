Noah Fadiga "stelt het goed" nadat hij bewustzijn verloor: "Komende dagen extra onderzoeken"

AA Gent is met geruststellend nieuws gekomen over Noah Fadiga. De flankverdediger "stelt het goed", nadat hij gisteren het bewustzijn is verloren tegen Standard.

Even na het halfuur was er opschudding tijdens de match tussen KAA Gent en Standard. Noah Fadiga stortte plots in elkaar na een botsing met Andi Zeqiri. Coach Wouter Vrancken kon de 24-jarige flankspeler opvangen.

De club kwam snel met "geruststellend nieuws". Er werden eerder hartproblemen vastgesteld bij Fadiga, maar de eerste cardiologische onderzoeken hadden nu geen probleem aangetoond.

"Noah Fadiga stelt het goed", klinkt het in een nieuwe update van Gent. "De komende dagen worden extra onderzoeken gedaan in het ziekenhuis om alles in kaart te brengen."

"Fadiga had het bewustzijn verloren tijdens de eerste helft tegen Standard. Kort daarvoor was hij gebotst met een speler van Standard en tijdens de daaropvolgende spelonderbreking werd hij onwel."

"Noah was snel weer bij bewustzijn en verliet op eigen kracht het veld. De club zal eerstdaags opnieuw communiceren wanneer er meer nieuws is."