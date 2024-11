Hartspecialist verzekert vlekkeloze terugkeer Noah Fadiga: "Van grootste belang om herstelproces niet te forceren"

Voor leken lijkt dat een ernstige aandoening, maar Brugada nuanceert. "De pompfunctie van het hart is niet beschadigd bij Fadiga. Vergelijk het met een auto: mechanisch is alles oké, maar elektrisch kunnen er (korte) defecten optreden."

"Dat kan zeker", verklaart hartspecialist Pedro Brugada in gesprek met Sporza. "Hoogstwaarschijnlijk is er littekenweefsel ontstaan na een virale infectie of covid. Door het herstel kwam er bindweefsel, dat de geleiding van het hart verstoorde."

Anderhalf jaar geleden - toen Noah Fadiga complicaties opliep in Frankrijk - werd er geen afwijkend resultaat vastgesteld bij de speler. Nu brachten nieuwe onderzoeken wél een hartprobleem aan het licht.

Een zwaardere infectie kan gevaar opleveren. Daarom zeggen we altijd: als je ziek bent, ga niet trainen.

Een zwaardere infectie kan gevaar opleveren. Daarom zeggen we altijd: als je ziek bent, ga niet trainen.

Zal Fadiga daar geen gevolgen van ondervinden op het veld?

"In principe heeft een defibrillator geen enkel effect op de normale werking van het hart", verzekert Brugada een normaal vervolg van zijn carrière. "Uiteraard zal Fadiga moeten herstellen van de operatie."

"Het is van het grootste belang om dat proces niet te forceren. Zo kunnen in de toekomst nieuwe complicaties optreden met het littekenweefsel. Maar als dat wordt gerespecteerd, kan Fadiga het voorbeeld volgen van Christian Eriksen. De Deen die op Euro 2020 in elkaar zakte en die nu ook weer aan de top voetbalt."

Moeten sporters zich nu zorgen gaan maken met het recente voorbeeld?

"Het kan iedereen overkomen", snapt Brugada de bezorgdheid. "Bij Noah was een klein stukje van de hartspier ontstoken. Maar we kennen ook verhalen van wielrenners met een veel zwaardere infectie die toch trainden en daardoor in levensgevaar kwamen."

"Daarom zeggen we altijd: als je ziek bent, ga niet trainen. Door de vermindering van de weerstand kan je infecties laten terugkeren in andere organen", klinkt een goede raad als besluit.