Cercle Brugge haalt opgelucht adem na bizarre slotfase: "We maken het onszelf weer veel te moeilijk"

kalender za 5 april 2025 18:59

Cercle Brugge is vandaag door het kleinste gaatje gekropen om de 3 punten thuis te houden tegen Beerschot. Het mistasten van doelman Maxime Delanghe brak de Vereniging bijna zuur op. De opluchting was groot achteraf na de late winnende treffer, die de leidersplaats in de Relagation Play-offs oplevert. "Gelukkig is het eens in ons voordeel", beseft Thibo Somers.

Een grote oef was tot ver buiten Brugge te horen. Cercle kon - tot frustratie uit eigen rangen - pas in de 95e minuut definitief afrekenen met Beerschot. "Bibberen tot het slot", beseft Thibo Somers. "We maken het onszelf weer veel te moeilijk. We hebben genoeg kansen gehad om het af te maken." "Ik denk dat we gewoon onze kansen moeten afmaken. We kwamen twee of drie keer voor de keeper. Als je er hier 2-0 van kan maken, denk ik dat de match gespeeld zou zijn." Nieuwe coach Jimmy De Wulf volgt hem daarin. "We komen 1-0 voor. Ik denk dat we dan genoeg momenten hadden om het naar ons toe te trekken, maar we maken het onszelf nog heel moeilijk op het einde."

Ik denk dat er nu een tweeluik aankomt dat heel erg bepalend zal zijn. Thibo Somers (Cercle Brugge)