Pro League keurt competitieformat met 18 clubs in eerste klasse zonder play-offs vanaf seizoen 2026/2027 goed

Bouchez wil geen traditioneel model

Georges-Louis Bouchez is een man met een mening. De voorzitter van tweedeklasser Francs Borains vindt dat het "voorstel dat op tafel ligt, niet evenwichtig is voor de Challenger Pro League".



"We moeten er ook goed over nadenken of het model meer inkomsten kan genereren voor ons voetbal. We zien dat de UEFA vandaag vernieuwt, met hun model voor de Europese competities, en wij zouden dan iets heel traditioneel gaan doen? We moeten ook een nieuw en jong publiek kunnen aanspreken", zegt hij over de mogelijke terugkeer naar een competitie zonder play-offs.



U leest het: Bouchez is geen fan van het nieuwe compromis.