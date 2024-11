Franse volleybaltopper verlaat "club van zijn hart" al na 3 maanden voor nieuw Turks avontuur

De Fransman Earvin Ngapeth neemt nu al afscheid van zijn volleybalploeg Stade Poitevin. De tweevoudige olympische kampioen was pas sinds september speler van de ploeg in zijn thuisstad na 13 jaar in het buitenland, maar verlaat in januari de club voor een nieuw avontuur in Turkije.

Earvin Ngapeth is een naam als een klok in het volleybal. De 33-jarige Fransman werd al 2 keer olympisch kampioen en was 2 maal de MVP van het olympische toernooi.



In september kwam Ngapeth na 13 jaar in het buitenland weer "thuis". Verrassend genoeg ondertekende hij een contract van een seizoen in Poitiers. Maar nu heeft Ngapeth "een aanbod gekregen dat hij niet kon weigeren", meldt zijn club.



Hij zal van een clausule in zijn contract gebruikmaken om al in januari opnieuw naar Turkije te trekken. Hij ondertekende er een contract van 18 maanden bij Fenerbahçe.



"Met pijn in het hart kondig ik aan dat ik mijn avontuur bij Alterna Spvb niet zal voortzetten. Ik wil jullie allemaal bedanken voor het geweldige onthaal hier in Poitiers", schrijft Ngapeth op Instagram.



"Ik heb een zeer intense periode beleefd hier in de stad en de club van mijn hart. Ik hoop dat ik dit avontuur op een dag kan voortzetten. Ik blijf tot mijn laatste wedstrijd op 27 december gemotiveerd en ik ben zeker dat dat een feest zal worden."



Bij Fenerbahçe moet Ngapeth helpen om de sportieve crisis af te wenden. De Turkse ploeg staat op een 7e plaats met 8 punten achterstand op leider Halkbank Ankara, de vroegere ploeg van Ngapeth.