Peter Vandenbempt: "Club Brugge straalt geen onoverwinnelijkheid meer uit"

Onze voetbalcommentator Peter Vandenbempt heeft het voorbije weekend genoten van een spektakelmatch tussen Gent en Genk. In die andere topper zag hij Club Brugge alweer maar een doelpunt maken. Tot slot stelt Vandenbempt voor om minder te investeren in buitenlandse spelers en meer in hulpmiddelen voor de scheidsrechters. Hier is uw wekelijkse voetbalanalyse.

Spektakel in Gent

KAA Gent einde 1 - 1 KRC Genk 23' - Geel - Alieu Fadera 31' - Verv. Ismaël Kandouss door Gift Emmanuel Orban 61' - Geel - Andi Zeqiri 63' - Doelpunt - Andi Zeqiri (0 - 1) 68' - Verv. Alieu Fadera door Toluwalase Emmanuel Arokodare 68' - Verv. Andi Zeqiri door Christopher Baah 70' - Geel - Matías Galarza 70' - Geel - Sven Kums 76' - Verv. Matías Galarza door Patrik Hrošovský 83' - Verv. Andrew Hjulsager door Matias Fernandez 84' - Doelpunt - Matisse Samoise (1 - 1) 88' - Verv. Matisse Samoise door Noah Fadiga 90+5' - Verv. Joseph Paintsil door Yira Sor time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 63' Andi Zeqiri 0 - 1 Andi Zeqiri 63' 84' Matisse Samoise 84' Matisse Samoise 1 - 1

De topmatch tussen Gent en Genk had ook op 3-3 kunnen eindigen. Dat had het spektakel nog beter weergegeven.

Coaches Hein Vanhaezebrouck en Wouter Vrancken zeggen niet enkel dat ze overal aanvallend en dominant willen voetballen, ze doen dat ook (bijna) altijd.

Beide teams hadden periodes waarin ze de betere en gevaarlijke ploeg waren. We kregen heerlijke aanvallen en massa's doelkansen te zien.

Bij Genk was El Ouahdi een fijne ontdekking, bij Gent zorgde de beperkte kern ervoor dat we nieuw talent ontdekten. Na Fadiga en Fofana liet nu Fernandez zich opnieuw zien. En Tissoudali flitste weer bij momenten. De liefhebber kreeg een hele mooie match voorgeschoteld en toch stapten beide ploegen ontevreden van het veld. Ze speelden nog maar eens gelijk.

Dat geldt vooral voor Genk, dat er opnieuw in slaagde om zichzelf niet te gunnen wat het meestal verdient. Gemiste kansen en een foutje achterin nekken het team. Het heeft Genk al een mooie campagne gekost in de Europa League, wie weet zelfs in de Champions League.

Nu is het opletten dat het hen ook niet overkomt in de competitie. Het is nog vroeg, maar dat onverstoorbare Union staat al 7 punten verderop.

Standard heeft 2 keer gewonnen

Standard einde 2 - 1 Club Brugge 11' - Doelpunt - Merveille Bokadi (1 - 0) 40' - Geel - Isaac Hayden 45+3' - Geel - Moussa Djenepo 45+4' - Geel - Andreas Skov Olsen 60' - Verv. Ferran Jutglà door Igor Thiago 61' - Verv. Denis Odoi door Tajon Buchanan 61' - Verv. Hugo Vetlesen door Antonio Nusa 61' - Verv. Philip Zinckernagel door Casper Nielsen 68' - Verv. Hayao Kawabe door Isaac Price 68' - Verv. Marlon Fossey door Gilles Dewaele 74' - Geel - Wilfried Kanga 80' - Verv. Moussa Djenepo door Cihan Canak 81' - Verv. Isaac Hayden door Aiden O'Neill 85' - Doelpunt - Andreas Skov Olsen (1 - 1) 90' - Doelpunt - Isaac Price (2 - 1) 90+4' - Verv. Wilfried Kanga door Noah Ohio 90+7' - Geel - Noah Ohio time icon player homeTime homeIcon homePlayer score awayPlayer awayIcon awayTime 11' Merveille Bokadi 11' Merveille Bokadi 1 - 0 85' Andreas Skov Olsen 1 - 1 Andreas Skov Olsen 85' 90' Isaac Price 90' Isaac Price 2 - 1

Sclessin stond nog een keer in brand na het late doelpunt tegen Club Brugge. De overwinning op coach Ronny Deila gaf de fans van Standard een extra zoete smaak.

De thuisploeg heeft 2 keer gewonnen. Incidenten zijn achterwege gebleven, de fans van de Rouches hebben zich voorbeeldig gedragen. Op wat boegeroep na, negeerden ze het bezoek van hun ex-coach. Zo kan het ook. De wedstrijd speelde zich af in een uitstekende sfeer.

Een pluim ook voor de ploeg. Club Brugge was de betere, maar Standard voetbalde met overgave en solidariteit. Het had wat meeval met de goal van Price en dan was het mooi om te zien hoe Carl Hoefkens Mourinho-gewijs de lijn afsprintte.

Dat vind ik beter dan toen hij als een sfinx bleef staan na die memorabele Champions League-overwinningen van Club Brugge.

Hij was teleurgesteld dat zijn team niet dominant had kunnen voetballen, maar gelet op het verschil in kwaliteit was het de logische manier om de match te kunnen winnen.

Er werd In Luik volop gespeculeerd over het ontslag van Hoefkens, maar de kern strookte gewoon niet met de ambities. Een paar matchen later staat zijn team bijna in de top 6.

Nu is het wel opletten voor euforie, want Standard is aan een geweldig zwaar programma begonnen met nog topduels tegen Anderlecht, Antwerp, Gent, Genk en opnieuw Club Brugge.

Dan gaan we weten hoe ver Standard kan of mag springen.

Club straalt geen onoverwinnelijkheid meer uit

Bij Club Brugge blijven ze na elke teleurstelling herhalen dat er geen crisis is. Ronny Deila heeft de zaken alleszins op een correcte manier benoemd. "Het is niet goed genoeg", zei hij.

Club Brugge had groot overwicht, zette veel druk, maar kon te weinig dreigen in Luik. De coach zag geen kansen die er echt in moesten.

Dat vond ik een juistere analyse dan die van Hans Vanaken. De aanvoerder had het over vele kansen die ze alweer niet hadden afgemaakt.

Wij zien geen match die de vele vragen rond Club Brugge wegveegt, zoals die over de defensie. Een clean sheet in twaalf wedstrijden is weinig, zeker als je niet verder geraakt dan één doelpunt per wedstrijd. Niet moeilijk dat je dan weinig wint en 16 op 30 scoort. Club Brugge straalt geen onoverwinnelijkheid meer uit. In de topjaren begon de tegenstander geklopt aan de match, nu weten ze dat er - zelfs bij een achterstand - mogelijkheden liggen.

Vanaken heeft misschien gelijk dat ze intern door de resultaten heen kunnen kijken, maar dat kan je niet blijven doen.

Correcte beslissingen, maar tegen de geest van het spel

Over naar de discussies over de buitenspelfases. Gent-coach Hein Vanhaezebrouck pleit nadrukkelijk voor grote investeringen om de scheidsrechters en assistenten te helpen. Ik denk dat alle beslissingen juist waren, maar dat wil nog niet zeggen dat ze correct waren volgens het rechtvaardigheidsgevoel van de voetbalmensen.

Vooral in Kortrijk en Westerlo was het zo verkeerd. De beslissingen gingen in tegen de geest van het reglement, ze waren helaas wel correct.

Over het millimeterwerk in Luik en Gent heeft Vanhaezebrouck gelijk. We dachten altijd dat er geen discussie kon zijn over het oordeel van de VAR, maar vorig seizoen hebben we geleerd dat de plaats van het kruisje van de operator een verschil maakt.

Doet hij dat op de schouder of op de voet van de tegenstander van de aanvaller?

Dus ja, er is nood aan een semi-automatisch systeem zoals in de Champions League. En er moet ook doellijntechnologie komen.

Alleen blijkt dat er op vergaderingen van de Pro League weinig enthousiasme voor is vanwege de hoge kostprijs.

Voorstel: neem wat minder buitenlandse spelers in je kern op, geef meer jongeren de kans en stop de centen in nieuwe technologie.

Al zal Hein Vanhaezebrouck daar ook niet mee blij zijn, want hij vindt zijn kern te krap. Zo is het nooit goed.

Peter Vandenbempt: "Over het millimeterwerk in Luik en Gent heeft Vanhaezebrouck gelijk."