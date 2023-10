Waar loopt het toch mis? Club Brugge zoekt naar oorzaken voor slappe reeks: "Mogen elkaar nu niet afmaken"

"Daar neem ik mijn verantwoordelijkheid voor. Ik wilde te slim zijn door in een ander systeem te spelen, maar we hebben niet veel tijd gehad om daar op te trainen (zucht). Ik voelde dat er mensen overal op het veld stonden."

"We speelden gedesorganiseerd", zag Deila.

Zeker omdat ook het voetbal tegen STVV (1-1) gisteren niet bevredigend was. Trainer Ronny Deila pakte verrassend uit met een driemansdefensie en moest vaststellen hoe de bezoekers controle hadden.

Dat was in de voorbije matchen vier matchen allerminst nodig: één goal gescoord, één goal tegen, telkens één punt. Simpel, maar wel stilaan een probleem voor Club Brugge .

In de maanden juli en augustus liet blauw-zwart zich zelden betrappen op een uitschuiver. Meer dan eens - Akureyri (2x 5-1), Eupen (5-0), RWDM (7-1) - moest het telraam zelfs bovengehaald worden.

De temperatuur in Brugge mocht zondagavond dan wel vergelijkbaar zijn, op voetbalvlak is er ondertussen veel veranderd.

Nu al heimwee naar de zomer in Jan Breydel.

Grootste grote kansenmisser

De coach schepte orde in de chaos door terug te schakelen naar zijn vertrouwde viermansdefensie, maar één euvel bleef een constante in Jan Breydel: Club toonde zich niet efficiënt voor doel. Zowel voor als na rust lieten onder meer Zinckernagel, Vanaken en Jutgla - nog eens titularis omdat ook Thiago met zijn vorm sukkelt - prima mogelijkheden op een tweede treffer liggen.

Statistieken omtrent de expected goals, het aantal verwachte doelpunten op basis van de kwaliteit van de kansen, kleuren de voorbije weken vaker rood dan groen.

"We moeten veel preciezer zijn in de afwerking", onderstreepte Deila in al zijn interviews achteraf.

"Iedere wedstrijd krijgen we genoeg kansen om te winnen. Nochtans scoorden we in het begin van het seizoen wél vlot en ook op training lukt het."

"Kijk, momenteel zijn we niet klinisch genoeg om een partij dood te maken. Ook achterin geven we steeds die extra kans weg waaruit de tegenstander kan scoren."

Toch wilde de coach de negatieve reeks niet dramatiseren.

"Het gaat erom dat goeie gevoel terug te vinden en het vertrouwen hoog te houden. We mogen elkaar nu niet plots afmaken, maar moeten onze energie gebruiken om deze reeks om te zetten in overwinningen. Donderdag krijgen we een eerste kans."

Hopen dat het vizier in het Noorse Bodo/Glimt dan wel op scherp staat.