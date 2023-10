Club Brugge is het winnen helemaal verleerd en ziet 1-1-syndroom ook toeslaan tegen STVV

Club Brugge - STVV in en notendop:

Gretig STVV houdt gelijke tred met Club

Club Brugge verscheen in een vernieuwde gedaante aan de aftrap. Thiago moest plaatsruimen voor Jutgla en ook Nielsen en Boyata kregen hun kans. Odoi verving dan weer de geblesseerde Sabbe.



De start was voor een gretig STVV, dat vrank en vrij speelde. Na nog geen drie minuten kreeg Godeau al een huizenhoge kans op aangeven van Hashioka, maar hij kwam nét te laat om de bal van dichtbij in doel te tikken.



Club schoot wakker en knutselde de ene na de andere fraaie combinatie in elkaar. Pogingen van Skov Olsen en Vanaken golden nog als opwarming voor Suzuki, op een schot van Nielsen had de doelman wel een schitterende redding nodig.



Skov Olsen en Zinckernagel bleven het proberen met afstandsschoten, Suzuki gaf geen krimp. Aan de overkant bleef ook STVV kansen creëren, maar Kaya illustreerde nog maar eens dat afwerken niet zijn grootste kwaliteit is.