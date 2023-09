Vandenbempt stelt zich vragen bij contractverlenging Riemer: "Op basis waarvan is Anderlecht overtuigd?"

"Ik kan me niet voorstellen dat Anderlecht een contract is aangegaan dat hen een pak geld kost bij een ontslag van Riemer. Dat zou geen goed beleid zijn."

"Dat is toch om rust in de tent te brengen en te vermijden dat er gedoe komt en er elke week vragen worden gesteld?", stelt analist Peter Vandenbempt in Extra Time.

Vandenbempt: "Het is wel een heel andere ploeg dan 6 jaar geleden. Het is niet meer de ploeg die Vincent Kompany moest trainen."

"Maar op basis waarvan is Anderlecht overtuigd?", werpt Vandenbempt op. "Het gaat beter dan 6 of 7 jaar geleden", antwoordt Mulder.

"Fredberg ondergraaft autoriteit Riemer"

Dat CEO Jesper Fredberg en coach Brian Riemer een wel heel hechte tandem vormen, roept ook vragen op in Extra Time.

"Het is iets te veel een twee-eenheid", aldus Vandenbempt. "Fredberg stelt zelf wel dat hij geen aanwijzingen geeft of aanstuurt op wissels, maar de perceptie alleen al ondergraaft de geloofwaardigheid en de autoriteit van de trainer."

"Nu leeft de perceptie dat het Fredberg is die te veel bepaalt wat er gebeurt. En dat is misschien ten onrechte voor Brian Riemer."

Zit de Deen dan niet op zijn plaats bij Anderlecht? "Hij is geliefd bij de spelers", aldus Vandenbempt. "En op het moment dat hij is gekomen, was hij de ideale trainer. Zijn positivisme en optimisme hebben een frissen wind in de club geblazen en iedereen in zichzelf doen geloven."