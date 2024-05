België mag 2 mountainbikers naar de Spelen sturen, Emeline Detilleux zit in de wachtkamer

Het aantal Belgische deelnemers aan de Olympische Spelen is weer wat toegenomen. In het mountainbike verzekerde België zich van 2 starters bij de mannen. Mogelijk komt daar ook nog 1 vrouw bij.

Voor de top 8 van de olympische ranking in het mountainbike lagen 2 tickets klaar. Dankzij de prestaties van vooral Jens Schuermans en Pierre de Froidmont is België op de 7e plaats geëindigd.

Hierdoor mogen er dus 2 Belgische mannen naar Parijs, vermoedelijk Schuermans en De Froidmont zelf. Voor Schuermans zou dat zijn 3e opeenvolgende deelname zijn, De Froidmont is debutant.



Mogelijk mag België ook 1 vrouwelijke deelneemster afvaardigen. Ons land eindigde nochtans niet in de vereiste top 19 van de olympische ranking, maar mogelijk komen er extra tickets vrij van gastland Frankrijk en/of Slovenië.



Dat extra ticket zou dan uiteindelijk bij België kunnen belanden, meer bepaald bij Emeline Detilleux, al is dat momenteel nog niet zeker.