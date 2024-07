Olympiërs De Froidmont en Detilleux tanken vertrouwen met Belgische titels in Beringen

Mountainbikers Pierre de Froidmont en Emeline Detilleux kunnen met een dosis extra vertrouwen afzakken naar de Olympische Spelen in Parijs. Ze maakten zondag hun favorietenrol waar op het BK mountainbike in Beringen.

Uittredend kampioen Pierre de Froidmont reed in Beringen zo goed als de hele wedstrijd solo aan de leiding en haalde het uiteindelijk met ruim 2 minuten voorsprong. Het zilver ging naar Daan Soete, het brons naar Clement Horny.

Jens Schuermans had de grote concurrent van De Froidmont moeten zijn, maar hij moest verstek laten gaan door een handbreukje, dat hij vrijdagavond bij het uitrijden had opgelopen na zijn Belgische titel in de shorttrack.

Schuermans, nog maar pas hersteld van een breukje aan zijn scheenbeen, wordt maandag in Herentals geopereerd aan zijn nieuwe breuk, maar geeft zijn olympische droom nog niet op.

"Het verdict is een scaphoïdebreuk. Voor een moment viel mijn droom in duigen. Er kwamen tranen van teleurstelling. Een telefoontje met de dokter gaf me even later opnieuw hoop. Ik ga alles geven om aan de start te kunnen staan in Parijs. Ik geloof erin", aldus Schuermans.

Bij de vrouwen verlengde favoriete Emeline Detilleux haar titel. Zij haalde het met ruime voorsprong op Julia Grégoire, die wel de Belgische titel pakte bij de beloften.

De Froidmont, Schuermans en Detilleux zitten alle drie in de Belgische selectie voor de olympische mountainbikeritten van Parijs 2024. Die vinden plaats op zondag 28 juli (vrouwen) en maandag 29 juli (mannen).