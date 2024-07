Twijfels bij mountainbiker Jens Schuermans, bondscoach Filip Meirhaeghe ziet kansen: "Niemand is hier zeker van de zege"

wo 24 juli 2024 16:51

Zondag (vrouwen) en maandag (mannen) worden de medailles in het mountainbiken uitgedeeld. Ons land telt 3 deelnemers in de cross country, al kan Jens Schuermans zijn jawoord nu nog niet definitief geven. De mountainbiker zelf is zichtbaar aangeslagen, de bondscoach gelooft in zijn poulains.

Zelden was een openingsvraag voor Jens Schuermans zo eenvoudig. Een scheenbeenblessure stuurde zijn voorbereiding op de Spelen al in de war, vorige vrijdag liep hij nog een breukje in zijn pols op. "Hoe het met mij gaat? Het is niet goed, maar het had ook veel erger kunnen zijn", zegt hij nog altijd zichtbaar aangeslagen. "Daar trek ik mij aan op." "Ik heb niet zo heel veel pijn en ik heb ook al kunnen fietsen na mijn operatie maandag. Het is niet ideaal, maar ik doe alles wat mogelijk is." "Ik geef het beste van mezelf en ik geef zeker niet op. Ik heb er zoveel voor gedaan. Ik heb nog 5 dagen om progressie te boeken."

Ik zal pas vrijdag het parcours uittesten, maar ik geloof erin. Ik ben hier omdat ik denk dat het kan. Veel mensen zeggen van niet, maar als het veilig kan, dan start ik. Jens Schuermans

De brace van Jens Schuermans.

Schuermans reed gisteren met een brace op zijn wegfiets en dat gebeurde pijnvrij. Vandaag volgde een intervaltraining met tape rond zijn pols en dat was uiteraard een pak gevoeliger. "We zoeken nu naar de juiste tape. Mountainbiken geeft enorm veel schokken aan je pols. Je gebruikt die als het ware als je eerste vering." "Ik zal pas vrijdag het parcours uittesten, maar ik geloof erin. Ik ben hier omdat ik denk dat het kan. Veel mensen zeggen van niet, maar als het veilig kan, dan start ik." "Ik heb hier zoveel voor opgeofferd. We gaan nu een ander verhaal schrijven, eentje van niet opgeven. En misschien sta ik hier maandag toch met sportieve ambities."

Welke ambities?

Bondscoach Filip Meirhaeghe vlakt de kansen van Schuermans niet uit. "Volgens de dokters is het mogelijk." "Hij moet controle hebben over zijn stuur. Als dat lukt en hij kan de pijn verdragen, dan zie ik geen reden waarom het niet zou gaan. Zijn conditie is goed en dat is niet veranderd enkele dagen na die operatie." "Jens en Pierre de Froidmont zijn kandidaten voor de top 8. Ze halen dat niveau. En dit parcours ligt Emeline Detilleux. Ze is op een kampioenschap vaak op haar best en moet durven te mikken op de top 12." "We staan hier met 35 vrouwen aan de start. Dat is iets anders dan bij een Wereldbeker met 80 deelnemers", mildert Detilleux zelf. "Ik ga voor top 20 en waarom niet top 15. Top 10 zou ongelofelijk zijn." "Als ik kan meedoen voor de top 10, is dat heel goed", schat de Froidmont in. "Momenteel voel ik geen druk. Die was er wel tijdens de kwalificaties. Zelf ben ik tevreden over mijn voorbereiding en het gevoel."

Tactische koers?

De Belgen verkenden het parcours vandaag niet, maar het is geen onbekend terrein in Parijs. "Er is wel wat veranderd na het testevent", weet Pierre de Froidmont. "Het parcours is wat kunstmatig en dat zijn we niet gewoon, maar ik kan het wel pruimen", zegt Emeline Detilleux. En hoe oordeelt de bondscoach? "Het is zeer snel, zeer fysiek en er zijn heel weinig recuperatiepunten. De tussenstukken zijn ook lastig." "Ik noem het matig technisch, maar de ondergrond ligt er verraderlijk bij. De bochten kunnen glad zijn door de gravel. Ik mag het niet zeggen, maar een beetje regen zou geen kwaad kunnen." "Renners met een goeie conditie zullen vooraan zitten, maar het bevoordeelt niemand specifiek. Ik verwacht een open koers en dan kan het tactisch worden. Niemand is hier zeker van de zege." De Belgen leven naar hun races (zondag de vrouwen, maandag de mannen) toe in hun hotel en niet in het olympisch dorp. "Dat geeft minder afleiding", aldus de Froidmont. "Bij je eerste Spelen voel je je een beetje als een kind. Na de koers zullen we naar het dorp gaan en dan zal ik er veel meer van kunnen genieten."