Geschorste Nicky Hayen: "Ik zal in bureau in stadion in mijn grijze pull de match volgen"

vr 24 mei 2024 15:41

Twee dagen voor de beslissende titelclash met stadsgenoot Cercle Brugge sprak een ontspannen Club Brugge-coach de pers toe. 1 punt is genoeg voor de titel. "Maar we gaan zoals altijd spelen om te winnen", vertelde Nicky Hayen. Die ontbreekt geschorst: "Maar ik heb de hele week mijn tactisch plan kunnen uitleggen en er ligt een playbook klaar."

Vorige week op Anderlecht pakte Nicky Hayen 2 gele kaarten, dus mag hij overmorgen niet in de kleedkamer, op de bank en in de neutrale zone komen.



Hayen heeft zijn plekje voor zondag al uitgekozen: "Ik ga in een bureau zitten boven in het stadion. Er zullen heel veel ambiance en emoties door het stadion spelen. Ik kan er in alle rust heel nuchter en helder naar de match blijven kijken."



Zijn doen en laten zal van nabij gevolgd worden, hij mag niet rechtstreeks of onrechtstreeks communiceren met de bank. "Ik ga me perfect aan de regels houden, we gaan niets doen dat niet mag."



De bewerker van de enorme remonte van Club in de titelplay-offs blijft rustig onder de extra commotie: "Het is niet omdat je zondag niet aanwezig kan zijn langs het veld zelf, dat we deze week niets hebben kunnen doen richting de wedstrijd."



"We hebben heel de week getraind. We hebben het tactisch plan altijd al op voorhand uitgelegd aan de spelers. Er zal ook een playbook op voorhand in kleedkamer liggen, waarin alle scenario’s, of toch veel, uitgeschreven staan."



"Het enige dat moeilijker is, is de directe coaching of de details aanpassen tijdens de wedstrijd. Maar mijn staf en ik zijn daar dagdagelijks mee bezig, dat kan wel in goede banen geleid worden."

Het enige dat moeilijker is, is de details aanpassen aan wat je ziet op het veld. Maar in grote lijnen is alles gecoverd. Nicky Hayen

Hayen vond de voorbereiding door de extra hindernis niet specifiek moeilijker. "Omdat we al heel veel proberen uit te sluiten. We werken niet anders dan anders. In grote lijnen is alles gecoverd."



Hij baalt wel nog altijd dat hij zich vorige week heeft laten schorsen. Al vindt hij wel dat hij niet meteen iets fouts heeft geroepen. Toch erkent hij schuld. "Het is een dubbel gevoel", gooit hij er een les tegenaan.



"Ik zeg altijd tegen jonge spelers die mij komen vragen waarom ze niet spelen, dat je een coach nooit een reden mag geven om je langs de kant te zetten. Die vraag heb ik mezelf ook gesteld: "Heb ik de scheidsrechter een reden gegeven om die 2e gele kaart geven?" Het antwoord is ja."



Anderzijds gaf hij ook nog eens aan wat hij tegen ref Lambrechts riep. "Skov Olsen werd duidelijk foutief gestopt, maar Anderlecht mocht op de counter spelen. Odoi maakte daarop een fout en kreeg geel. Ik zei de ref gewoon dat hij bij Skov Olsen fout had moeten fluiten."



Hij hoopt dat hij na de match "losgelaten" wordt en desgevallend mag vieren op het veld. "Ik wil het niet triggeren, maar het enige wat ik zou willen is de wedstrijd tot een goed einde brengen."

"We zullen 100% top moeten zijn om de match over de streep te trekken"

Club heeft genoeg aan een punt. Is het woord "salonremise" al gevallen deze week? "Helemaal niet! We willen elke match winnen, zondag ook."



"We krijgen wel een tegenstander tegenover ons met heel veel intensiteit, duels, verticaal voetbal. We moeten waakzaam zijn. En dat het een Brugse derby is, maakt het nog specialer."



"Vorig jaar dacht iedereen ook dat Union kampioen ging spelen, dat wij ze toen in die laatste match wel gingen laten winnen... We hebben onze wedstrijd daar gespeeld, we hebben gewonnen en dat gaan we zondag opnieuw doen."



Club heeft dit jaar wel nog niet van Cercle gewonnen. Maar in de 2e helft van de openingsspeeldag deze play-offs overrompelde Club Cercle wel. Heeft het de sleutel gevonden?



"Het is een sterke ploeg, die de tegenstander tracht te beletten te voetballen. Ze willen de kracht van de tegenstander eruit halen en zelf op hun kwaliteiten spelen. Het is een moeilijk te bespelen ploeg, die terecht in de Champions' Play-offs staat."



"We zullen ons beste voetbal nodig hebben en 100 procent top moeten zijn om de match over de streep te trekken."

"De spelers zijn niet nerveuzer"