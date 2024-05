Waakhond moet wasmand-truc voorkomen: wat mag geschorste Nicky Hayen wel/niet doen tijdens de titelmatch?

Op een slechter moment kon een schorsing niet komen. Nicky Hayen is de architect van een van de strafste remontes in het Belgische voetbal, maar zit wel op de strafbank tijdens dé match om de titel. Dus stelt zich de vraag: wat mag de coach van Club Brugge zondag wel/niet doen? En bezorgt dit blauw-zwart een significant nadeel? Op zoek naar antwoorden.

Weg titelmatch in Jan Breydel tegen Cercle Brugge - of toch in de rol die we de voorbije weken van Hayen gewend waren.

In een opwelling eens over het toelaatbare gaan en meteen erna beseffen wat de gevolgen ervan zijn. Heeft u ooit al zo'n momentje gehad? Nicky Hayen afgelopen zondag ongetwijfeld wel.

Dat zit zo: het bondsreglement stelt dat een geschorste trainer de wedstrijd in de tribunes mag bijwonen, máár dat het verboden is om voor of tijdens de match aanwezig te zijn in de kleedkamers of de neutrale zone.



Net zoals het verboden is om tijdens het duel rechtstreeks of onrechtstreeks te communiceren met de spelers en/of technische staf van zijn ploeg.

Wat Hayen na zijn rode kaart tegen Anderlecht deed - met een walkietalkie zijn collega's op de bank briefen - mag dus eigenlijk niet.



Ene José Mourinho haalde een kleine 20 jaar geleden trouwens een nog veel grotere stunt uit. De Portugese succescoach was eigenlijk geschorst voor een Champions League-kwartfinale tegen Bayern München, maar haalde zijn trukendoos boven.

Mourinho verstopte zich 's middags al in de kleedkamer van Chelsea, nog voor er iemand in het stadion was. "Want ik móést daar aanwezig zijn", vertelde The Special One daar vele jaren later smakelijk over.

Wanneer de camera's geen Mourinho kunnen spotten in de tribunes of loges ruiken de UEFA-officials onheil. De materiaalman rolt Mourinho dan maar in een wasmand de kleedkamer uit.

Héérlijke anekdote.