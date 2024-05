Van de U18 naar de titelmatch: wie is Michiel Jonckheere, de man die Club moet aansturen tegen Cercle?

De belangrijkste match van het seizoen moet Club Brugge afwerken zonder zijn wonderdokter op de bank. Nicky Hayen werd geschorst na een dubbel geel karton in Anderlecht. Dus moet assistent Michiel Jonckheere (34) blauw-zwart naar de titel stuwen. "Hij is iemand die weet wat hij wil", is oom en ex-collega Kurt Bataille gerust in een goede afloop.