Cercle-coach Muslic wil niet gokken op gelijkspel tegen Club: "Het is niet mijn job om iedereen gelukkig te houden"

Cercle Brugge kan zondag het titelfeest van stadsrivaal Club verpesten in de derby. "Dat een gelijkspel goed kan zijn voor beide teams? Het is niet mijn job om iedereen gelukkig te houden", blikt Cercle-coach Miron Muslic vooruit.

"Maar het is niet mijn job om iedereen gelukkig te houden", lacht Muslic. "Mijn job bestaat erin om Cercle succesvol te maken. Als je begrijpt hoe voetbal in zijn werk gaat, dan weet je dat mijn spelers het veld zullen opkomen om de wedstrijd te winnen."

Een gelijkspel kan zondag voor alle Brugse fans goed uitpakken. Want dan is Club kampioen en is Cercle zeker van Europees voetbal als Genk punten laat liggen bij Union.

Dat de derby enorm leeft in Brugge, heeft Muslic al gemerkt. "Ik woon in het stadscentrum en ik zie hoe de derby al een week lang leeft."

"Dit is voor ons een hoogtepunt van het seizoen. Het is een grote finale, zeker voor onze buren. Maar ook voor ons staat er veel op het spel."

Muslic wil ook genieten van deze unieke derby. "Mochten we vooraf een scenario moeten schrijven, hadden we dit zelfs nooit voor mogelijk gehouden."

Cercle-middenvelder Hannes Van der Bruggen is gepokt en gemazeld in Brugse derby's.



Met groen-zwart wil hij zich zondag verzekeren van de 4e plek en het rechtstreekse Europese ticket.



"Voor een vereniging zoals Cercle zou dat een mijlpaal zijn. Worden we 5e, dan volgt er nog een herskansing. Maar dat willen we liefst vermijden."



Het titelfeestje van Club verpesten, wil Van der Bruggen niet voorkomen.

"Misschien zullen we dan met een helikopter naar huis moeten. Maar ik heb nog het geluk dat ik niet in Brugge woon, voor Thibo Somers ligt dat anders."