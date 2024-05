Greet Minnen kan niet stunten tegen vierde reekshoofd Jelena Rybakina: "Een van mijn beste matchen op gravel"

Minnen en Rybakina, vorig jaar finaliste op de Australian Open en in 2022 laureate op Wimbledon, stonden voor de 3e keer in hun carrière tegenover elkaar. Bij de vorige confrontaties, allebei in 2020, trok de Kazakse telkens aan het langste eind.

Met Jelena Rybakina als tegenstandster stond Greet Minnen voor een loodzware opdracht in de 1e ronde van Roland Garros. De Kazakse is de nummer 4 van de wereld en wil in Parijs eindelijk eens voorbij de kwartfinales geraken.

De Kazakse is overigens de enige speelster die nummer 1 en drievoudig Roland Garros-winnares Iga Swiatek dit jaar al kon kloppen op gravel. Dat deed ze vorige maand in de finale in Stuttgart.

Minnen spartelde nog even tegen, maar moest dan finaal het hoofd buigen. Na bijna 1u15' zat het toernooi voor onze landgenote erop, Rybakina staat in de 2e ronde.

Greet Minnen liep prompt 2-0 uit in de 1e set, maar dan vond Rybakina het welletjes. Ze won 6 spelletjes op rij om set 1 binnen te halen en stoomde ook in set 2 door naar een 4-0-voorsprong.

Geen stekje in de tweede ronde dus voor Greet Minnen, die wel met opgeheven hoofd van de baan stapte. "Ik speelde eerlijk gezegd geen slechte match. Ik maakte weinig fouten. Ze sloeg simpelweg overal winners", was de analyse van onze landgenote."

"Ik ben tevreden over mijn prestatie. Op het einde kon ik haar wat nerveus maken, maar ze kon zich redden dankzij haar opslag. Ik was onder de indruk van haar rust en haar balbehandeling. Vele meisjes slaan hard, maar zij is een klasse apart."

Minnen mocht aantreden op Court Suzanne-Lenglen, onder gesloten dak vanwege de regen in Parijs. "Het is de eerste keer dat ik in zulke omstandigheden speelde", klonk het.

"De baan was trager, want het dak sluit niet helemaal. Er kan veel wind circuleren, maar in open lucht zou het nog veel erger zijn geweest. De sfeer was leuk, ik ben tot het einde ondersteund. En ik heb genoten."

"Ik ben nog ver van dit niveau verwijderd, maar dat is niet abnormaal. Rybakina staat vierde, won een Grand Slam (Wimbledon 2022). Ik sta tussen 80 en 90. Ik moet positief blijven. Het was een van mijn beste matchen op gravel. Het is alleen jammer dat ik op haar botste in de eerste ronde."