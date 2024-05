Elise Mertens droomt van winst in dubbelspel Roland Garros, Greet Minnen dacht "shit" na de loting

Naast Alison Van Uytvanck proberen ook Elise Mertens en Greet Minnen de komende weken de Belgische eer hoog te houden in het vrouwentoernooi van Roland Garros. "In Parijs kan ik altijd ietsje meer met al die Belgische fans", blikt Mertens vooruit bij Sporza.

"Met een beperking tennissen is niet gemakkelijk op zo'n niveau. Maar nu is dat probleem zo goed als opgelost. Ik kan weer vrij tennissen."

Ietsje meer presteren dan de voorbije weken is ook wat Mertens wil. "Ik had de voorbije 3 à 4 weken last van mijn nek en die pijn ging naar mijn schouder."

Elise Mertens (WTA-27) staat in Parijs voor haar 8e deelname aan Roland Garros. "Ik was de tel kwijt, maar ik word er natuurlijk niet jonger op", lacht onze landgenote.

Mertens opent haar enkeltoernooi dinsdag tegen de Argentijnse Lourdes Carlé (WTA-83).



"De laatste maanden heeft ze goede resultaten neergezet, waardoor ze nu in de top 100 staat. Ze is 24, dus ze is geen jong opkomend talent."

"Haar favoriete ondergrond is gravel. Het is aan mij om als reekshoofd een goede prestatie neer te zetten."



Mertens komt in Parijs ook in het dubbelspel in actie. "Het is het enige grandslamtoernooi dat ik nog niet gewonnen heb in het dubbelspel. Het zou heel mooi zijn om hier te winnen."