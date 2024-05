Verrassen de Belgen op Roland Garros? "Zizou Bergs kan een koppensneller zijn"

Zizou Bergs en Alison Van Uytvanck bijten vandaag de Belgische spits af op Roland Garros, het tweede grandslamtoernooi van het jaar. Mogen we iets verwachten van onze landgenoten in Parijs? Analist Dirk Gerlo wikt en weegt de kansen van de 5 Belgen.

"Van Uytvanck, die door haar blessureleed is weggezakt naar het nummer 398 van de wereld, zal heel gemotiveerd zijn, maar kan ze ook winnen? Ze is een gravelspeelster, maar haar rug blijft een teer punt. Het wordt afwachten wat het zal geven."

"Ze neemt het op tegen Tamara Zidansek (WTA 131), die uit de kwalificaties komt. De Sloveense is een ex-pupil van coach Carl Maes. Het is een heel verstandige speelster, maar ze heeft goede en slechte dagen."

Dat Alison Van Uytvanck op Roland Garros staat, is op zich al een overwinning. "Ze sukkelt al 2 jaar met zware rugproblemen", opent commentator Dirk Gerlo. "Ze is vanuit het niets herbegonnen op het laagste circuit en heeft daar twee finales gewonnen."

"Toch zal hij op zijn hoede zijn voor Bergs, die hier al de reputatie krijgt van een "coupeur de tête", een koppensneller. Zizou zal een goede wedstrijd spelen, maar of dat voldoende zal zijn voor een overwinning, is nog iets anders."

"Bergs neemt het in de eerste ronde op tegen de Chileen Alejandro Tabilo, die naam heeft gemaakt door Novak Djokovic uit te schakelen in Rome."

Zizou Bergs doorspartelde de kwalificaties en beloonde zichzelf met een plekje op de hoofdtabel in Parijs. "Hij gaat nu veel beter om met de omstandigheden dan pakweg een halfjaar geleden", zegt Gerlo. "Toen was hij nog mentaal broos, nu staat hij met veel zelfvertrouwen op de baan."

"Goffin zegt dat hij weer in de top 100 wil raken en volgend jaar nog wil voortdoen. Hij zegt dat hij het niveau heeft en dat hij er mentaal klaar voor is."

"Ik had verwacht dat Goffin met niet al te veel motivatie naar Parijs zou komen, maar ik was blij verrast toen ik hem gisteren zag", vertelt Gerlo. "Hij is zeer gemotiveerd."

In 2016 stond hij nog in de kwartfinale, nu zoekt David Goffin naar zijn vorm van weleer. Tegen de 20-jarige Fransman Giovanni Mpetshi Perricard, die gisteren triomfeerde in Lyon , wacht hem een lastige opdracht.

"Ze is in Parijs het eerste reekshoofd met Su-Wei Hsieh. Ze kan een career grand slam halen in het dubbelspel met Roland Garros als enige titel die nog ontbreekt op haar palmares."

"Mertens zegt wel dat ze eerst en vooral een enkelspeelster is, maar ze droomt toch vooral van de dubbeltitel op Roland Garros. Alle andere grandslamtoernooien heeft ze al gewonnen in het dubbelspel."

Het enige Belgische reekshoofd in Parijs is Elise Mertens . "Vorig jaar haalde ze de 4e ronde, dus ze heeft wel wat punten te verdedigen", zegt Gerlo. "Ze opent tegen de Argentijnse Maria Lourdes Carle, ook voor mij een onbekende."

"Zeker omdat Minnen bezig is aan een moeizaam seizoen. Vorig jaar is ze na een lange blessureperiode nog doorgestoten tot de top 70, maar ze heeft het moeilijk om dat vast te houden."

Wie een blik werpt op de hoofdtabel bij de junioren, moet lang zoeken naar een Belgisch vlagje. Alleen Jeline Vandromme doet mee in Parijs. "Ze is Europees kampioene bij de -16-jarigen", vertelt Gerlo. "Ze is goed bezig en kan mooie resultaten voorleggen."

Waar zijn de andere Belgen dan? "De 19-jarige Sofia Costoulas heeft serieuze stappen gezet, maar kende een moeilijke start van het jaar. Dat zie je aan haar ranking: van 293 naar 280. Deze week speelde ze wel haar eerste halve finale op een ITF-toernooi. Het gaat dus in stijgende lijn."

"Hanne Vandewinkel maakte wel een mooie sprong op de ranking van 370 naar 250. De 20-jarige speelde al heel wat finales en heeft nog maar net gewonnen in Hamme. Knap, want ze combineert het met haar studie geneeskunde."

"Bij de jongens was Alexander Blockx goed bezig, tot hij half april zijn enkel omsloeg in Azië. Hij is nu weer zachtjesaan beginnen te trainen. Hij had al meer stappen kunnen zetten zonder die blessure."

" Gilles-Arnaud Bailly is net als Blockx nummer 1 van de wereld geweest bij de junioren. Hij is naar de VS verhuisd en hielp Texas aan de NCAA-titel in het college-tennis. Toch staat hij maar 580e op de wereldranking, omdat hij geen ATP- of Challengertoernooien heeft gespeeld."