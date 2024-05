Herleeft David Goffin dankzij vertrouwde Parijse lucht? "Op Roland Garros speel je vooral met je hart"

za 25 mei 2024 10:08

Sinds zijn debuut in 2012 miste David Goffin nog geen enkele editie van Roland Garros. Als hij de eerste ronde wil overleven, moet hij wel voorbij een jonge Franse reus, die hem vorig jaar in Antwerpen al de weg versperde. "Maar in Parijs worden alle tellers weer op nul gezet."

Voor het 13e jaar op een rij staat David Goffin op de hoofdtabel van Roland Garros, met als hoogtepunt zijn kwartfinale in 2016, toen hij verloor van Dominic Thiem.



Op zijn 33e zijn de ambities van Goffin iets bescheidener, ook al omdat hij zich maar nipt voor de hoofdtabel kon plaatsen. De aanloop naar Parijs verliep ook niet vlekkeloos.



"Ik heb wat gesukkeld met mijn nek en rug, maar dat is geleidelijk aan weer goed gekomen. In Genève had ik dan weer oor- en keelpijn, wat je nu nog altijd een beetje hoort." "Maar uiteindelijk heb ik toch een paar goeie matchen kunnen spelen. Op Roland Garros speel je toch ook eerder met je hart. En dit is een toernooi dat mij na aan het hart ligt. Ik heb hier veel mooie herinneringen gemaakt." "Uiteraard had ik hier liever met meer matchen onder mijn gordel en met meer zelfvertrouwen gestaan. Maar de tellers worden toch weer op nul gezet." "Het niveau van mijn tennis is zeker niet slecht, alleen moet ik nog wat constanter worden. Maar vaak hangt het van kleine dingen af."

Revanche tegen Fransman Perricard? "Weinig foutenmarge"

David Goffin neemt het in de eerste ronde op tegen de jonge Fransman Giovanni Mpetshi Perricard. Die was op het toernooi van Antwerpen vorig jaar nog te sterk voor Goffin. Bovendien bereikte hij op het voorbereidingstoernooi in Lyon de finale. "In Antwerpen had ik het inderdaad lastig tegen hem, maar hij is groot en heeft een enorme service. Dat wapen kan hij vooral op de harde ondergrond kwijt." "Ik hoop toch dat ik op gravel wat meer tijd zal krijgen, iets meer de kans krijg om hem aan het wankelen te brengen." "Het wordt uiteraard een lastige match, zeker ook omdat hij het publiek op zijn hand zal hebben. Ik zal weinig foutenmarge hebben en zal bevrijd moeten spelen."