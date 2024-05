Goffin is gewaarschuwd: zijn tegenstander op Roland Garros pakt 1e ATP-titel

David Goffin staat tegenover een brok vertrouwen in de 1e ronde van Roland Garros. Giovanni Mpetshi Perricard zal niet alleen kunnen steunen op het thuispubliek, maar ook op de boost van zijn eerste ATP-titel in Lyon.

Voor de 20-jarige Giovanni Mpetshi Perricard was het een droomweek in zijn geboortestad. Met een wildcard knokte hij zich in zijn nog maar 3e ATP-toernooi al naar de finale.

Tegen de meer ervaren Argentijn Tomas Etcheverry, het nummer 29 van de wereld, moest Mpetshi Perricard zijn zenuwen onder controle houden in zijn 1e finale. In de tiebreak van de 3e set werkte hij een matchpunt weg om vervolgens zelf te triomferen.

Hij volgt Arthur Fils op op de erelijst, nog een jonge Fransman die er vorig jaar zijn eerste ATP-titel pakte. Mpetshi Perricard springt nu de top 100 binnen en zal die nieuwe status willen verzilveren tegen Goffin in Parijs.