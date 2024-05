Nu alle toppers op de sukkel zijn: "Er ligt een gouden kans voor Zverev en Tsitsipas op Roland Garros"

za 25 mei 2024 12:01

De Duitser in het blauw, de Griek in het rood.

Staat Roland Garros voor een kantelpunt? Na jaren van Spaanse en Servische dominantie zakken Rafael Nadal en Novak Djokovic met (heel) veel twijfels af naar Parijs. Nu ook troonopvolgers Carlos Alcaraz en Jannik Sinner op de sukkel zijn, is het koffiedik kijken wie straks de hoofdrol opeist aan de Porte d'Auteuil.

Met Roland Garros gaat zondag het tweede grandslamtoernooi van het tennisjaar van start. Wie denkt aan het Parijse gravel, denkt ook aan Rafael Nadal. De 37-jarige Spanjaard kon zich in extremis nog klaarstomen voor "zijn" toernooi, maar de 14-voudige laureaat lootte loodzwaar in de eerste ronde.

"Ik vrees dat het een einde in mineur zal zijn voor Rafael Nadal", blikt tenniscommentator en -coach Marc De Hous vooruit. "Hij heeft de pech dat hij in de eerste ronde meteen aan de bak moeten tegen Alexander Zverev (ATP-4), dus het zou wel eens meteen gedaan kunnen zijn."

"Zijn lichaam is op. Je ziet dat hij trager is geworden en het moderne tennis gaat almaar sneller. Die constante die hem altijd typeerde, is uit zijn spel verdwenen. Nadal heeft natuurlijk al die ervaring en op het gravel van Parijs kan hij altijd dat tikkeltje meer. Maar dit zie ik niet goed komen."

Gravelkoning Rafael Nadal lijkt stilaan uitgetennist.

Kwetsbare Djokovic

In afwezigheid van Rafael Nadal was het doorgaans Novak Djokovic, die in Parijs de scepter overnam. Maar de Serviër is bezig aan een dramatische seizoensstart. Vorig jaar won hij 3 van de 4 grandslamtitels, dit jaar speelde de nummer 1 van de wereld zelfs nog geen enkele finale op de ATP Tour.



"Djokovic is een beetje het slachtoffer van de nieuwe toestand in het tennis", ziet De Hous. "Vroeger had je de "Big Three" (met ook Roger Federer, red), die zowat ongenaakbaar was, maar nu kan iedereen van iedereen winnen. Ook Djokovic is plots kwetsbaar geworden."

"Het is moeilijk te zeggen waar zijn vormdip aan te wijten is. Maar het feit is wel dat de jonge generatie gewoon minder onder de indruk is van de grootheden."



"Djokovic heeft alles bereikt wat er nog te bereiken valt. Hij is een slokop en liet nooit een kruimel liggen, maar nu lijkt hij vooral te willen pieken naar de grote momenten. Misschien lonkt hij al vooruit naar de Spelen, waar hij het laatste hiaat op zijn palmares wil vullen."



Alcaraz en Sinner in sukkelstraat

Door hun slechte voorbereiding kunnen Nadal en Djokovic moeilijk de favorietenrol opeisen in Parijs. Maar ook de twee uithangborden van de nieuwe generatie, Carlos Alcaraz en Jannik Sinner, zakken met veel twijfels af.

"Het is onvoorstelbaar dat die jonge gasten zich soms ook nog voor het dubbelspel inschrijven", is De Hous kritisch. "De intensiteit ligt zo hoog, je moet je mentaal en fysiek ongelooflijk gaan klaarstomen. We zijn nog maar mei en je ziet hoe nu de ene na de andere topper uitvalt."

Alcaraz won nog niet zo lang geleden 2 grandslamtitels en leek vertrokken. De nummer 3 van de wereld won het ene na het andere toernooi, maar raakte vervolgens in het sukkelstraatje. "Zijn blessure aan zijn voorarm sleept nu toch al even aan. In hoeverre raakt hij fit?"

Ook Jannik Sinner, die in januari met de Australian Open zijn eerste grandslamtrofee won, zag zijn voorbereiding grondig verstoord. De Italiaan moest in Madrid verstek laten gaan voor zijn kwartfinale door een heupblessure. Bij de medische staf van voetbalclub Juventus probeert de nummer 2 zich nu klaar te stomen voor Parijs.

Alcaraz (l) en Sinner.

Gouden kans