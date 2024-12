"Hij kent alle fouten in mijn spel": Djokovic verklaart zijn keuze voor Murray als coach

De schijnwerpers moesten in Argentinië op de afscheidnemende Juan Martin Del Potro staan, maar toch ging ook Novak Djokovic, zijn tegenstander in de galamatch, met heel wat aandacht lopen. Zeker na zijn keuze voor Andy Murray als coach.

Murray en Djokovic, allebei 37, spelen al sinds de junioren tegen elkaar. Bij de profs stonden ze 36 keer tegenover elkaar, waarvan de Servië 25 ontmoetingen won. Djokovic zat zonder coach na de breuk met Goran Ivanisevic in maart.

"Hij kent mijn spel en weet wat ik heb meegemaakt", aldus nog Djokovic. "Hij weet wat er mis is met mijn spel, hij kent alle fouten."

Andy Murray won in zijn carrière drie grandslamtitels en pakte ook twee keer goud op de Spelen. De Brit, die in 2016 nummer 1 van de wereld was, hing na de Spelen in Parijs zijn tennisracket aan de haak.

"Sinds ik heel jong ben, spelen we al tegen elkaar", zei Djokovic. "Er zijn niet veel spelers die meerdere grandslamtitels hebben gewonnen."

Novak Djokovic ontsnapte niet aan vragen over Andy Murray. Na 6 maanden zonder coach te zitten zal zijn voormalige rivaal de Serviër begeleiden richting de Australian Open in januari.

Novak Djokovic vertoefde in Buenos Aires om Juan Martín Del Potro uit te zwaaien. De 36-jarige Argentijn, die in 2009 de US Open won, kreeg twee jaar na zijn pensioen nog een passende afscheidsmatch.

In een demonstratiewedstrijd tegen Djokovic haalde hij het met 6-4 en 7-5. "Onze vriendschap was altijd groter dan onze rivaliteit", zei Djokovic.

Voor de Argentijn was het een emotionele dag, zeker omdat Del Potro nog steeds geteisterd wordt door blessures. "Ik moet 7 pillen per dag slikken. Ik kan niet eens op een bal trappen, kan geen potje padel spelen, laat staan lopen. Het is erg zwaar, er zijn momenten dat ik het er moeilijk mee heb", verklaarde hij onlangs.