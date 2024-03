Is Novak Djokovic stilaan uitgespeeld? "Neen, hij wint nog 4 à 5 grandslamfinales"

2024 is voorlopig het jaar niet van Novak Djokovic (36). De nummer 1 in tennisland kon nog geen enkel toernooi winnen. Een teken aan de wand? Luister hier naar de jongste aflevering van onze podcast Sporza Daily.

Na een geweldig seizoen vorig jaar vindt Novak Djokovic voorlopig zijn draai niet. Op de United Cup in Australië ging hij eruit in de kwartfinales, op de Australian Open strandde hij in de halve finales tegen de latere winnaar Jannik Sinner en deze week verloor hij al snel op de terreinen van Indian Wells (VS) van een lucky loser.

"2024 is erg moeilijk begonnen voor hem. En niets dat er op wees. Neen, dit hadden we niet zien aankomen", geeft onze commentator Dirk Gerlo toe in Sporza Daily.

"Wat me opvalt, is dat Djokovic het moeilijk heeft tegen jonge kerels. Zij hebben duidelijk geen angst om tegen de nummer 1 van de wereld te tennissen. Of daar nu Djokovic staat of iemand anders, het heeft geen belang voor hen."

"Ze spelen erg agressief en laten Djokovic enorm afzien", pikt tenniscoach Carl Maes in. "Zo hard heeft hij nog nauwelijks afgezien. Zijn jonge tegenstanders spelen een ander type tennis dan Federer, Nadal of Murray."

