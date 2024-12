Alexander Doom slaat uitnodiging nieuwe bondscoach af: "Ik blijf individueel onder eigen coaches trainen"

Alexander Doom is na zijn doorbraakjaar een van de sterren van de Belgische atletiek. De sprinter werd een beetje meegesleurd in de heisa tussen Atletiek Vlaanderen en de coaches. "Ik wil gerust samenwerken met Bram Peters bij de estafette, maar ik blijf gewoon onder mijn eigen coaches trainen."

Dat Doom onder contract ligt bij Topsport Defensie en niet bij Sport Vlaanderen helpt daar misschien bij. "Ik ben in de eerste plaats verantwoording verschuldigd aan Defensie en niet aan Atletiek Vlaanderen of Sport Vlaanderen."

Overal waar een atleet zich dezer dagen vertoont, moet hij uitleg geven over de crisis bij Atletiek Vlaanderen. Dat was niet anders voor Alexander Doom bij de uitreiking van de Gouden Spike. De 400-meter-loper was er heel open over.

Samenwerken met Peters sluit Doom niet uit. "Mijn coaches en ik hebben aan Bram laten weten dat we gerust willen samenwerken. Als hij bij mijn trainingen aanwezig wil zijn, is dat geen probleem."

"Bram Peters (de nieuwe estafettecoach) wilde, gesteund door de federatie, dat ik bij hem kwam trainen. Of toch zeker twee dagen per week. Maar dat ben ik niet van plan. Het idee was ook even dat ik zijn schema's ging volgen tijdens buitenlandse stages, maar ook daar ging ik nooit mee akkoord."

"Achteraf gezien is het misschien allemaal net iets te veel geweest. De World Relays op de Bahama's zaten er ook nog tussen. In de toekomst zal ik meer keuzes moeten maken, maar dat betekent niet dat ik enkel nog individueel wil lopen. De aflossingen zijn voor mij altijd belangrijk geweest en dat blijven ze ook."

Liefst 4 gouden medailles won Doom in 2024: zowel op het WK indoor als het EK outdoor won hij telkens de 400 meter en de 4x400 meter. Het seizoen eindigde echter in mineur met een blessure aan zijn adductoren op de Spelen in Parijs.

Alexander Doom kreeg zaterdag in Mechelen de Zilveren Spike. Hij blikte terug op zijn jaar van hoge pieken en diepe dalen. "Het is een heel mooi jaar geweest. We hebben veel meer bereikt dan we hadden verwacht", kijkt Doom terug.

Het scheurtje is genezen, maar ik heb nog altijd veel last. Ik kan nog niet voluit trainen.

Doom is nog altijd niet helemaal hersteld van die blessure in Parijs. "Het scheurtje is genezen, maar ik heb nog altijd veel last. Er zit nog littekenweefsel op en ik kan nog niet voluit trainen. Ik moet eerst proberen om weer pijnvrij te kunnen lopen."

"Het grote doel in 2025 is het WK in Tokio in september." Doom heeft al eens goed naar het uurrooster gekeken. "En dat is slecht. Het begint met zowel reeksen als finale van de Mixed Relay op één dag. Daags nadien zijn er al de reeksen van de 400 meter. Drie keer lopen op 2 dagen tijd, dat is een no-go."

In maart staan het EK en WK indoor op het atletiekprogramma. "De dokter heeft liever dat ik geen indoor loop", legt hij uit. "Maar zelf zou ik liever wel lopen, dus we gaan rustig bekijken hoe het loopt. Als het kan, dan gaan we proberen."