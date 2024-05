Zizou Bergs "door het dolle heen" na knappe remontada op Roland Garros: "En nu vol doorgaan op dit elan"

Goed begonnen is half gewonnen?



Zizou Bergs mocht in zijn eerste wedstrijd op de hoofdtabel van zijn droomtoernooi Roland Garros meteen vieren. Onze landgenoot haalde het na een ferme remontada in 4 sets van de Chileen Alejandro Tabilo, de nummer 25 van de wereld.

"Het was echt zoeken in het begin van de wedstrijd", doet Bergs het verhaal van zijn wedstrijd, die begon met een matige eerste set: 6-3. "Ik was zelfs een beetje verbaasd over hoe weinig gevoel ik had op de baan. Ik dacht even: wat is hier nu aan de hand?"



Maar na een spannende tiebreak in de tweede set nam onze landgenoot definitief over. "Toen was ik ervan overtuigd dat mijn moment aangebroken was. En wanneer de ambiance na die tweede set de kop kwam opsteken, kwam het vertrouwen bij mij naar boven."



Dat stond in schril contrast met zijn tegenstander, die leek te breken onder de slagen van Bergs en de aanzwellende decibels van het publiek. "Hij kon precies moeilijk accepteren wat er gebeurde in de tweede set", merkte ook onze landgenoot op.

"Dan ben ik vol doorgegaan, ik heb een klik gemaakt en heb de volgende twee sets kunnen winnen. Dat vind ik toch een ongelooflijke prestatie."