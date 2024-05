Straffe ommekeer! Zizou Bergs schakelt boeman van Djokovic uit op Roland Garros

Zizou Bergs heeft uitgepakt met een knappe comeback in de openingsronde op Roland Garros. De kwalificatiespeler kon 6 setpunten wegwerken in een spannende 2e set en de Chileen Alejandro Tabilo, het nummer 25 van de wereld, uitschakelen.

Alejandro Tabilo had in de aanloop naar Roland Garros hoge ogen gegooid door nummer 1 van de wereld Novak Djokovic uit te schakelen in Rome.

De Chileen, 25e op de ATP-ranking, toonde zijn goede vorm op gravel ook in de 1e set tegen Zizou Bergs. De Belgische kwalificatiespeler liep achter de feiten aan, maar kwam steeds beter in de wedstrijd.

In de 2e set keek Bergs tegen maar liefst 6 setpunten aan, maar kon hij in de tiebreak alsnog aan het langste eind trekken. Een stevige opdoffer voor zijn Chileense tegenstander, die daar even van moest bekomen.

Bergs wachtte niet op zijn reactie en trok het momentum resoluut naar zich toe. Met twee keer 6-2 boekte hij zijn ticket voor de 2e ronde. Het is de eerste keer in zijn carrière dat hij voorbij de openingsronde raakt op een grandslamtoernooi.

In de 2e ronde neemt Bergs het op tegen de Duitser Maximilian Marterer (ATP 101), die de Australiër Jordan Thompson met 6-3, 6-2, 6-0 versloeg. Het wordt hun 3e ontmoeting, waarbij ze elk al één keer wonnen.