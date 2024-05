Alison Van Uytvanck vecht voor elk punt, maar moet Roland Garros in eerste ronde verlaten

Alison Van Uytvanck heeft haar vel duur verkocht, maar moest haar meerdere erkennen tegen Tamara Zidansek in de eerste ronde op Roland Garros. De Belgische klampte goed aan bij de Sloveense, de 6-1 in de derde en beslissende set was dan ook overdreven. Toch mag Van Uytvanck moed putten uit de wedstrijd na haar rugblessure.