"De Bruyne zal de barometer van de Belgen zijn": Sporza Daily schat EK-kansen van deze Duivelse selectie in

di 28 mei 2024 16:12

Over drie weken is het al D-day van de Rode Duivels. Met het EK voor de deur maakte Domenico Tedesco vandaag zijn 25-koppige selectie bekend. In Sporza Daily fileren voetbalanalist Peter Vandenmept en ex-assistent van de Rode Duivels, Vital Borkelmans, de kern en de kansen van de Belgen op het EK. "Als De Bruyne outstanding is, is hij een gamechanger", klinkt het.

Het EK in Duitsland is het eerste toernooi in het post-Gouden Generatie-tijdperk van de Rode Duivels.

Dat bleek vandaag ook uit de vrijgegeven selectie: meer jong geweld, maar toch ook vooral minder verwachtingen? Onze voetbalman Peter Vandenbempt en ex-assistent van de Rode Duivels, Vital Borkelmans, schatten de kansen van de "nieuwe" Duivels in.

"Eerst en vooral: ik vind het een logische en evenwichtige selectie. Dat zijn we ondertussen ook best gewoon van Tedesco, die met een duidelijke visie werkt aan een langetermijnproject bij de Duivels", klinkt het bij Vandenbempt.

Met wat goede wil én een gunstig parcours zijn we een outsider, maar geen favoriet meer. Peter Vandenbempt in Sporza Daily

Alleen: is het kwalitatief genoeg om nog steeds bij de favorieten te horen?

"Neen, wij horen eigenlijk al een paar toernooien niet meer bij de favorieten, hoor", schat onze vaste voetbalanalist in. "Met wat goede wil én een gunstig parcours zijn we een outsider. Niet meer, niet minder."

Een besef dat ook bij de bondscoach lijkt te leven. "Het was verfrissend hoe hij het resultaat van de laatste interland tegen Engeland inschatte."

"Eerder werd het al "verontrustend" genoemd, vandaag vertelde hij dat hij veel minder tevreden was dan wat de media over de wedstrijd had geschreven. In een match die een maatstaf moest zijn, vond hij dat zijn ploeg veel te veel weggegeven had." Herinnert u zich de wedstrijd nog? De Rode Duivels leken in Wembley na een wisselvallige wedstrijd toch nog lang af te stevenen op een onverhoopte overwinning, maar boeman Jude Bellingham zorgde in het absolute slot nog voor de ultieme (maar verdiende) gelijkmaker: 2-2.

Jeremy Doku tegen Engeland: 2-2.

Maar ondanks het realisme bij Tedesco zijn de bondscoach en de Belgische bond toch ook opnieuw brandend ambitieus.

"Hij benadrukte wel dat deze groep geweldig is en dat hij er zeker van is dat ze het goed zullen doen, maar ook dat er nog heel wat werk aan de winkel is. Zo zullen ook alle geblesseerden meteen mee op het veld moeten van hem, om zo samen te kijken hoe ze het positioneel het best kunnen aanpakken."

"Je merkt dus wel dat Wembley een wake-upcall is geweest. Maar dat is goed, dat is nu eenmaal het voordeel van tegen sterke landen spelen. Het was een echte test en het heeft veel nuttige info gegeven. Roberto Martinez wilde vroeger enkel tegen kleine landen spelen om eerste op de wereldranglijst te staan ..."

KDB als barometer van de Belgen

De vorige toernooien rekenden de Duivels altijd op zijn gouden viertal: Courtois, De Bruyne, Hazard en Lukaku. Maar daar blijven na vandaag nog maar twee van over. Een groot gemis? "Courtois is een killer in de goal. Iemand die op een cruciaal moment een save kan doen die niemand anders na kan doen. Ik hoop gewoon dat we na het toernooi niet zullen zeggen of denken: "dat had Thibaut beter gedaan"."

Doku, Lukebakio, Bakayoko ... Het zijn allemaal onvoorspelbare jongens die toch ook plots het verschil kunnen maken. Peter Vandenbempt in Sporza Daily

Maar gelukkig hebben we met Lukaku en De Bruyne nog steeds twee koppensnellers in ons team, niet?

"Toch is het ook voor Lukaku tijd om zich buiten de groepsfase te bewijzen. Hij heeft nog maar twee doelpunten in de knock-outs van een toernooi. Meer dan ooit zal België op die momenten naar zijn topschutter kijken."

Veel zal dus afhangen van de vorm van onze spelverdeler, Kevin De Bruyne. "Hij zal de barometer van de Belgen zijn. Als De Bruyne outstanding is, is hij een gamechanger."

En last but not least: "We kunnen deze keer ook rekenen op heel wat jonge opwindende weelde voorin. Doku, Lukebakio, Bakayoko ... Het zijn allemaal onvoorspelbare jongens die toch ook plots het verschil kunnen maken", wrijft onze ervaren voetbalman zich toch stiekem in de handen.