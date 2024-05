Peter Vandenbempt doet 4 vaststellingen over EK-selectie: "Afwezigheid Batshuayi is voor mij meest opvallend"

di 28 mei 2024 13:58

De 25 uitverkorenen van Domenico Tedesco voor het EK zijn gekend. "Een logische en evenwichtige selectie", vindt Peter Vandenbempt. Al gaat onze analist toch wat dieper in op 4 concrete vaststellingen.

De terugkeer van Axel Witsel

"Tedesco gaf een heel consistente uitleg rond de terugkeer van Witsel. Aan de basis ligt de wankele defensieve prestatie in de oefeninterland tegen Engeland. De bondscoach was daar niet tevreden over een aantal jonge spelers." "Kijk, toen Witsel anderhalf jaar geleden niet werd opgeroepen, was hij nog maar één match in actie gekomen voor Atlético. Nadien is hij veel beginnen spelen. En dat als centrale verdediger. Zelfs tot in de kwartfinales van de Champions League."

Qua karakter is Witsel makkelijk inpasbaar in de groep - hij kent nog heel wat elementen van vroeger. Peter Vandenbempt

"Vercauteren en Tedesco hebben samen geoordeeld - en ik ben het daarmee eens - dat België op dit EK nog wat extra ervaring achterin kon gebruiken. Wellicht is Vertonghen straks fit, maar helemaal zeker ben je dat ook niet. Het was dus een goed idee om Witsel er weer bij te halen." "Wellicht lag hij in balans met Toby Alderweireld. Maar die haalde het voorbije seizoen niet hetzelfde niveau als een jaar geleden. Bovendien heb je bij Witsel nog het voordeel dat hij door zijn polyvalentie op het middenveld kan uitgespeeld worden." "Ik denk wel dat het niet de bedoeling is om een basisspeler van Witsel te maken, maar hij kan zeker het evenwicht in de selectie bevorderen. En hij heeft natuurlijk ook zijn ervaring op grote toernooien. Qua karakter is Witsel tot slot eveneens makkelijk inpasbaar in de groep - hij kent nog heel wat elementen van vroeger."

De afwezigheid van Michy Batshuayi

"De niet-selectie van Batshuayi is wat mij betreft het meest opvallend, maar nu ook weer geen grote verrassing. Hij was er altijd bij sinds het EK van 2016 en fungeerde als de steeds scorende back-up van Romelu Lukaku." "Ook daar was Tedesco's uitleg consistent: Romelu Lukaku en Loïs Openda hebben op een veel hoger niveau gepresteerd en zijn de eerste twee spitsen. De bondscoach wil nu geen derde spits meenemen - wat in het verleden vaak gebeurde met Benteke." "Tedesco rekent daarvoor nu op een aantal jongens die op verschillende posities, óók in de spits, kunnen spelen. Charles De Ketelaere, Dodi Lukebakio, Leandro Trossard... Offensief zijn er zo een aantal extra opties toegevoegd."

Het debuut van Maxim De Cuyper

"De bondscoach kon wat mij betreft niet meer om Maxim De Cuyper heen. Het is een échte linksachter die uitstekend in vorm is en op een hoog niveau speelde in België en Europa." "Op die positie hebben we toch een klein beetje met een probleem. Daar speelt nu Arthur Theate, die niet helemaal fit is maar normaal wel klaar geraakt. Zijn stand-in was een paar wedstrijden Olivier Deman. Die is in de eerste plaats geen echte linksachter, haalde niet het internationale niveau in die wedstrijden en speelde tijd minder bij zijn club." "Voor mij is De Cuyper dus een logische keuze boven Deman."

Arthur Vermeeren boven Hans Vanaken